Een kwart van de Vlaams-Brabantse leerlingen spreekt thuis geen Nederlands Bart Kerckhoven

30 augustus 2019

09u56 0 Halle Bijna één op vier leerlingen in het lager onderwijs in Vlaams-Brabant spreekt thuis geen Nederlands. dat blijkt uit de databank van de provincie Vlaams-Brabant. In de kleuterschool is dat zelfs 27,3 procent.

Met dat cijfer heeft Vlaams-Brabant het hoogste percentage van alle Vlaamse provincies van leerlingen die niet het Nederlands als thuistaal hebben. De provincie heeft alle cijfers laten verzamelen in een uitgebreide databank. “We bezorgen alle gemeenten een cijferfiche over onderwijs”, zegt gedeputeerde voor Data & Analyse en Slimme Regio Tom Dehaene (CD&V). “Men vindt daarin de evolutie van het aandeel leerlingen dat thuis geen Nederlands spreekt, voor de gemeente en ook per school. In onze diverse provincie is dit aandeel de afgelopen jaren bijna overal toegenomen.”

Op vraag van gemeentebesturen maken ze ook analyses op maat van gemeenten en andere organisaties en dat zelfs op buurt- of wijkniveau.