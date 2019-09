Duizenden gezinnen in de Zennevallei zonder elektriciteit: licht ging rond 20 uur uit in een 150-tal straten Bart Kerckhoven & Tom Vierendeels

03 september 2019

20u31 174 Halle In Halle, Beersel en Sint-Pieters-Leeuw zitten duizenden gezinnen momenteel zonder elektriciteit. Het gaat in totaal om bijna 150 straten in Halle, Buizingen, Lot, Huizingen en Sint-Pieters-Leeuw. De problemen zouden naar verluidt ten vroegste rond 22 uur volledig van de baan zijn.

In een groot deel van de Zennevallei ging dinsdagavond rond 20 uur het licht uit. Halle werd het grootst getroffen met een honderdtal straten, goed voor duizenden aansluitingen. In deelgemeente Buizingen vielen twee straten zonder elektriciteit. In buurgemeente Beersel werd het in Huizingen het donkerste met een 25-tal straten en een tweetal in Lot. Tot slot viel een vijfhonderdtal gezinnen in Sint-Pieters-Leeuw verdeeld over zeven straten zonder stroom.

“Het gaat om een defect aan een middenspanningskabel”, verduidelijkt Fluvius. “De eerste meldingen liepen omstreeks 20 uur binnen. Onze technische ploegen zijn ter plaatse. Momenteel zijn er nog een vijftigtal cabines die zonder stroom zitten en waarvoor herschakelingen nodig zijn. Hoe lang de storing zal duren is moeilijk in te schatten. Sommige mensen hebben al opnieuw elektriciteit, maar we doen er dus alles aan om iedereen opnieuw van stroom te voorzien in de loop van de avond.” Rond 20.30 uur was er in een dertigtal straten in Halle al opnieuw elektricteit.

