Duidelijke coronamaatregel net voor start hyacintenbloei: “Uitstap met de wagen naar Hallerbos is verboden” Bart Kerckhoven

23 maart 2020

09u59 0 Halle Het Vlaams Agentschap Natuur en Bos roept de mensen op om niet naar het Hallerbos af te zakken. “Als men niet in de omgeving woont, is een bezoek aan het bos geen noodzakelijke verplaatsing”, is te lezen op de website van het bos, net voor de start van het hyacintenseizoen. De politie zal bezoekers controleren.

Elk jaar lokken de blauwe boshyacinten tienduizenden bezoekers naar het Hallerbos, maar dit jaar zal het Vlaams Agentschap Natuur en Bos er wellicht alles aan moeten doen om die stormloop te vermijden en zo de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Het voorbije weekend was het al druk in het bos door het mooie weer en hebben politiemensen al verschillende bezoekers weggestuurd. Wie in de buurt woont mag er wel wandelen of fietsen, maar bezoekers met de wagen zijn niet welkom. “Het Hallerbos vormt geen uitzondering op de richtlijn die geldt voor het hele land”, is te lezen op de website van het Hallerbos. “Op dit moment en tot nader order is dat iedereen slechts dringende en noodzakelijke verplaatsingen mag maken en wandelingen in de nabijheid van de woning dienen te gebeuren. De politie houdt daar controles op. Een bezoek aan het Hallerbos, als men niet in de omgeving van het Hallerbos woont, is geen noodzakelijke verplaatsing. Toeristische uitstappen met de wagen zijn verboden.” Een gevolg is dat de voorbije dagen maar een handvol mensen naar het bos kwam. Er geldt trouwens ook een samenscholingsverbod in het bos.

Natuur en Bos zal binnenkort communiceren over het Hyacintenfestival. Dat evenement wordt sinds enkele jaren georganiseerd om de bloei van de wilde hyacinten in heel Vlaanderen te promoten.