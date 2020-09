Dringend gezocht: centrummanager die winkelstad Halle uit het slop haalt Bart Kerckhoven

10 september 2020

15u59 0 Halle De centrummanager die Halle als winkelstad op de kaart moet zetten zal dit jaar al aan de slag kunnen. De zoektocht is gestart en de eerste kandidaturen lopen binnen. Schepen van Lokale Economie Johan Servé (Sp.a) hoopt dat er al tijdens de eindejaarsshopping iets van te merken valt in de winkelstraten. “Frisse ideeën en een nieuwe wind”, zegt Servé. “Dat hebben we dringend nodig in Halle. En dus mag het vooruit gaan.”

Halle moet als winkelstad aantrekkelijker worden. Leegstand is net als elders een probleem. Uit de cijfers van vorig jaar blijkt dat 14,9 procent van de winkelpanden leegstaat en dat is hoger dan het provinciaal gemiddelde. “De hevige concurrentie met de e-commerce, de hoge huurprijzen van de winkels in het centrum en dit jaar ook de coronacrisis, zorgen ervoor dat veel handelaars twijfelen om alsnog een nieuwe zaak te starten in Halle”, klinkt het in een analyse van de stad zelf. De coronacrisis maakt alles nog moeilijker.

De komst van een centrummanager moet helpen om Halle als winkelstad op de kaart te zetten. “Dat hoeft niet een persoon te zijn”, legt schepen Servé uit. “Er zijn bedrijven die zich daar de voorbije in gespecialiseerd hebben. We kiezen bewust voor een externe zelfstandige die met verfrissende ideeën een positief verhaal kan brengen. De overeenkomst loopt voor een jaar. Dan kunnen we nadien evalueren en bijsturen waar nodig. Intussen zijn er al een paar kandidaturen binnengelopen.”

Samenwerken

De centrummanager zal nauw samenwerken met de Verenigde Handelaars van Halle. Er wordt 185.000 euro voorzien. Daarvan moet ook de verloning van de manager betaald worden al is die beperkt tot een zesde van het bedrag zodat er altijd 150.000 euro zal overblijven om acties te organiseren. “Dat is het bedrag dat de handelaars vandaag al krijgen via de promotaks om de winkels in de kijker te zetten”, zegt Servé. “De nieuwe centrummanager zal zeker met de Verenigde Handelaars en Horeca Halle samen moeten zitten wanneer er projecten uitgewerkt worden. Maar we kijken naar het ruimere gebied rond het centrum want het gebied waar de promotaks geïnd wordt is intussen ook uitgebreid. Ook daar moeten de handelaars en winkels gepromoot worden. En ook de organisatie met wie we willen samenwerken om de leegstand aan te pakken zal met de manager moeten praten.”

Halle had jaren geleden al eens een centrummanager. Yves Demanet was van 2001 tot 2004 de man die met de handelaars samenwerkte om het winkelgebeuren op te krikken. Maar die samenwerking liep spaak.

Geen fulltime job

Demanet, vandaag gemeenteraadslid voor Halle 2019, steunt het initiatief. “Ik realiseer me dat de uitdaging voor de centrummanager veel groter is dan twintig jaar geleden”, aldus Demanet. “Ik denk maar bijvoorbeeld aan de toegankelijkheids- en parkeerproblematiek, maar toch geef ik graag groen licht voor dit hoogstnodig initiatief.”

Toen het plan besproken werd op de commissie haalde hij zelf ook de gebeurtenissen uit het verleden aan. “Het lijkt me beter dat de centrummanager onafhankelijker opereert en feedback geeft via rapportering. Dat hij dus ook niet meer moet werken in een vzw waarin toen de handelsverenigingen eerder hun eigen belangen voorop stelden in plaats van aan het globale plaatje te willen meewerken. Dat kwam toen heel onproductief en tijdrovend over met dikwijls malcontente reacties. Er moet een samenspel zijn tussen alle actoren maar het moet de centrummanager zijn die zijn creativiteit en zijn professionele aanpak in alle onafhankelijkheid moet kunnen voeren.”

Demanet stelt zich wel vragen bij de beperkte vergoeding die een centrummanager zich kan uitkeren maar volgens schepen van Lokale Economie Johan Servé zal een manager geen full time job hebben aan het project in Halle. “In het begin kan dat wel even een volledige werkweek opsouperen maar nadien zal dat werk zich beperken in de tijd”, zegt Servé.