Donderdag opnieuw markt in Halle: alle maatregelen op een rijtje Bart Kerckhoven

20 mei 2020

07u00 0 Halle Op donderdag 21 mei, gaan we eindelijk opnieuw boodschappen doen op de markt in Halle. Door de coronacrisis moeten we rekening houden met verschillende regels. Zo wordt het aantal bezoekers geteld en is er één in- en uitgang. De maatregelen op een rijtje.

We beginnen met goed nieuws: ook de tweewekelijkse Voddekesmarkt kan opnieuw plaatsvinden. Die textielmarkt zal op 28 mei opgesteld worden. Maar nu donderdag 21 mei wordt alvast de voedingsmarkt opnieuw georganiseerd en die vindt voortaan op twee locaties

Om overal de veiligheidsafstand van 1,5 m te waarborgen, wordt de wekelijkse markt op donderdag en zaterdag niet alleen op het Joseph Possozplein georganiseerd maar wordt ze uitgebreid naar parking De Leide. Daar kan voorlopig niet geparkeerd worden. De parking aan sportcomplex De Bres blijft wel bereikbaar. Ook op Nederhem is er voldoende parkeergelegenheid.

Net als in de winkels wordt er maar één klant per tien vierkante meter toegelaten. Daarom wordt er één in- en uitgang voorzien waar de bezoekers geteld worden. De stad stelt een dispenser ter beschikking met ontsmettingsmiddel zodat iedereen voor en na het bezoek de handen kan ontsmetten. De ingang en de uitgang bevinden zich achter het Historisch Stadhuis aan het toerismekantoor. De markt is niet bereikbaar via de rotonde aan de Slingerweg of via het Sollenbeemd maar wel via Vondel, de Vuurkruisenstraat of de Grote Markt langs de kant van de Basiliekstraat. De kramen op de parking van De Leide hebben voldoende ruimte en dus moet die zone niet afgesloten worden. Tussen de kramen wordt extra ruimte voorzien en overal wordt aangeduid waar iedereen moet aanschuiven. De marktkramers en hun personeel zullen mondmaskers dragen. Bezoekers zijn niet verplicht om dat te doen maar de stad raadt het wel aan. Halle roept ook op om alleen te winkelen en er geen gezinsuitstap van te maken. Vanaf zaterdag 23 mei zal ook de shuttlebus opnieuw uit rijden vanaf de Nederhemparking naar het station. Marktbezoekers stappen best af aan de Dijkstraat. De bus zal groter zijn dan de huidige shuttlebus en het dragen van een mondmasker is aan de haltes en op de bus wel verplicht.