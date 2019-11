Don Bosco zamelt rosse centjes in voor Rode Neuzen Dag Bart Kerckhoven

29 november 2019

De kinderen van de basisschool Don Bosco in Halle vierden vandaag met een vrolijk dansje op de tonen van het Rode Neuzenlied ‘Heel mijn harty’ de Rode Neuzen Dag op school. De kleuters en de leerlingen zamelden met de leerkrachten de voorbije weken rosse centjes in. Vijf grote rospotten konden zo gevuld worden. In de loop van volgende week zal duidelijk worden hoeveel centjes de rospottenactie opleverde. Vandaag trok iedereen natuurlijk ook iets roods aan om naar school te komen.