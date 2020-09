Doelman Tiago Van Beeck (Halle-Gooik) klimt sterk op Alpe d’ Huez Erik Vandeweyer

16 september 2020

14u38 0 Halle Halle-Gooik heeft er een fijne stage opzitten in het Franse Alpe d’ Huez. Uiteraard werd er in het Franse skioord stevig getraind, maar het accent lag tevens ook op teambuilding. Een beklimming van de beroemde col mocht niet ontbreken. Alle spelers haalden de top en dat gaf soms verrassende resultaten.

Futsalspelers zijn vaak lichtgewichten. Hun lichaamsbouw lijkt een voordeel te zijn, als er een Alpencol moet beklommen worden. De doelmannen – toch de groteren van gestalte in de spelersgroep – deden het echter uitstekend. Bram Meyers en Cristiano Barbosa Marques reden sterke chrono’s, maar de snelste tijd kwam op naam van de jonge belofte Tiago Van Beeck.

Enkel Remco Evenepoel

De negentienjarige Tiago Van Beeck was zelf verbaasd over zijn prestatie. “Ik heb 1u16’ nodig gehad om de top van Alpe d’ Huez te halen. Ik stond er zelf versteld van dat dit de snelste tijd was. Tijdens de lockdown heb ik wel wat op een hometrainer gereden, maar dat was het. Een eigen fiets had ik aanvankelijk, ik heb er een overgekocht van een vriend in mijn straat. Het wielrennen volg ik hoegenaamd niet. Sander Armée of Loïc Vliegen? Nooit van gehoord! Ik ken enkel Remco Evenepoel, omdat die al eens de aftrap heeft gegeven van een Europese match van Halle-Gooik.”

Ideale teambuilding

Hoe heeft Tiago Van Beeck zijn beklimming ervaren? Het antwoord is eerlijk. “De eerste acht kilometer heb ik niet bijzonder afgezien. De laatste zes kilometer waren echter loodzwaar. We reden telkens in groepjes van vijf man. Ik zat in een groep met Leo, Patias, Edu en Tomic. We hebben allemaal de top gehaald en dat vind ik een vermelding waard. Zelfs Edu heeft ondanks zijn blessure toch doorgezet. Ik kan me voorstellen dat sommige Brazilianen niet echt gewoon zijn om met de fiets te rijden. Fietsen zit gewoon in de Vlaamse cultuur. Het was een geweldige ervaring om met deze groep mee te mogen aan teambuilding doen. In het verleden was ik er telkens bij, als Halle-Gooik Champions League speelde in De Bres. Ook de verplaatsing naar Moskou mocht ik meemaken. Het was echter de eerste keer dat ik een buitenlandse stage mocht meemaken met de A-ploeg.”

Nieuwe doelen

Intussen is Tiago Van Beeck aan de nieuwe competitie begonnen. “Met de beloften gaan we gewoon voor de dubbel. Omwille van corona speelden we vorig seizoen niet kampioen. We gaven het op het einde wat uit handen, waardoor we op de tweede plaats stonden, toen het kampioenschap werd gestaakt. Uiteraard hoop ik bij de A-ploeg opnieuw geregeld speelminuten te kunnen sprokkelen. Ik begin aan mijn derde campagne bij de Halse club en heb in die tijd al een pak bijgeleerd.”