Dodelijk ongeval in Lembeek: Bergensesteenweg afgesloten voor alle verkeer Tom Vierendeels Bart Kerckhoven

22 april 2020

Op de Bergensesteenweg in Lembeek is deze namiddag een dodelijk verkeersongeval gebeurd. Op het kruispunt van de steenweg met de Arthur Puesstraat kwam het tot een aanrijding tussen een fietser en een personenwagen. Een ziekenwagen en een MUG-team kwamen ter plaatse maar voor de fietser kon geen hulp meer baten. De steenweg is in beide richtingen afgesloten voor alle verkeer. De omstandigheden waar in het ongeluk gebeurden worden momenteel onderzocht.

