Dit team informeert Hallenaren over de gevolgen van coronacrisis: “Ondanks de zorgen moeten inwoners zich goed voelen in onze stad”



Bart Kerckhoven

19 april 2020

06u00 0 Halle Van de afgelasting van Carnaval Halle tot de heropening van het recyclagepark: de mensen van de Halse communicatiedienst draaien overuren tijdens deze coronacrisis. “We informeren zo helder mogelijk. Maar dat carnaval afgeblazen is of de Sint-Veroonmars geannuleerd wordt… Dat is communicatie dat nooit went.” Jellinda Vanderheijden en Geert Vanhassel vertellen over hun job in tijden van corona.

Wat houdt jullie werk in?

Jellina: We willen vooral informeren op mensenmaat. De inwoners staan daarbij centraal. Net zoals in onze stadsorganisatie zijn zij als het ware onze klanten. En dat informeren proberen we zo helder mogelijk te doen. De federale en Vlaamse voorzorgsmaatregelen proberen we dus zo snel mogelijk een lokale en duidelijke vertaling te geven. Als de recyclageparken opnieuw openen, communiceren wij bijvoorbeeld aansluitend hoe we dat in Halle praktisch gaan organiseren.

Geert: We communiceren niet alleen maar converseren ook graag met onze inwoners . Het corona-infopunt is daar een mooi voorbeeld van. Iedereen die een praktische vraag heeft, kan deze stellen via telefoon, e-mail, stadsapp of Facebook. En wij proberen onmiddellijk een zo volledig mogelijk antwoord te geven. Maar met onze communicatie willen we de inwoners ook activeren en verbinden. We proberen een draagvlak te creëren voor de genomen maatregelen. En anderzijds willen we ook dat de inwoners, ondanks alle coronazorgen, zich goed voelen en thuis voelen in onze stad.

Hoe werken jullie in deze coronatijden? Is jullie dagdagelijkse werking daardoor ook beïnvloed?

Jellina: We hebben het communicatieteam, net als veel andere diensten in de stad, opgesplitst in twee teams. Op die manier waken we over de continuïteit van de stadscommunicatie voor het geval er collega’s ziek zouden worden. Want een goeie communicatie is nu wel van essentieel belang voor onze inwoners. We hebben het team om die reden ook versterkt met twee extra krachten.

Geert: Maar de thuiswerkers staan voortdurend in verbinding met de collega’s op de redactie en stemmen voortdurend met elkaar af via een digitaal platform. Twee maal per dag organiseren we een videoconferentie met iedereen. Zo hoeven me elkaar niet teveel te missen. Want we zijn eigenlijk een heel hecht team. En zo’n videochat is ook handig voor de taakverdeling.

Via welke kanalen communiceren jullie?

Jellina: Er zijn de vertrouwde persberichten. Maar we versturen ook brieven en e-mails als het om zeer gerichte communicatie gaat. En verder zijn er de nieuwsbrieven, onze stadsapp, Facebook, Instagram, YouTube, onze website, Hoplr en het stadsmagazine Info Halle. En de boodschap passen we telkens aan de doelgroep en het kanaal.

Is Facebook in deze tijden eerder een vloek dan een zegen? Je bereikt er veel mensen mee maar ook de kritiek wordt ongefilterd geventileerd?

Geert: Facebook is zonder twijfel een zegen en ons favoriete communicatiekanaal, ik denk omwille van het tweerichtingsverkeer. Je bereikt veel mensen en je houdt meteen een vinger aan de pols. We staan op die manier ook veel dichter bij onze inwoners want we kunnen in dialoog gaan, zaken verduidelijken, nuanceren of weerleggen. We kunnen dus veel sneller inspelen op vragen en noden, wat voor het Facebooktijdperk veel moeilijker was.

Schrikken jullie zelf van de uitgesproken reacties die soms verschijnen?

Jellina: Schrikken niet echt, maar we zijn er soms wel van aangedaan. We werken dag in dag uit voor onze inwoners en voor onze stad. En we staan ook echt open voor kritiek en nemen alle opmerkingen steeds ter harte. Maar sommige ventileren hun mening of hun reacties brutaal en onbeleefd. En daar worden we niet gelukkiger van. Maar we krijgen ook veel complimenten. Die zijn heel hartverwarmend en moedigen ons aan om er weer tweehonderd procent samen voor te gaan.

Wat was tot nu toe de moeilijkste boodschap die jullie moesten brengen?

Geert: De eerste moeilijke boodschap was carnaval. ’s Morgens vroeg de burgemeester om even langs te komen in zijn bureau. Daar ontmoetten we Halattraction-voorzitter Jos Appelmans. En zijn gezicht sprak meteen boekdelen. Zonder één woord gezegd te hebben, wisten we meteen welk persbericht we die ochtend zouden schrijven. En dat was een behoorlijk moeilijke klus. Je weet dat de stad en Halattraction geen andere keuze hebben dan alles af te blazen. En je zoekt naar de juiste woorden om het allemaal uit te leggen en te verzachten. Maar welke woorden je ook gebruikt, je weet dat je persbericht keihard zal aankomen. Je ziet het ongeloof en het verdriet in de ogen van al die carnavalisten en je beseft dat je met één A4-tje de ‘carnavalsbiesjkes’ het zwijgen zal opleggen. Toegegeven, tijdens het schrijven borrelde er die ochtend ook wel een traantje op. We zijn immers allemaal Hallenaren en dus ook gebeten door die carnavalsmicrobe.

Jellina: En dat soort moeilijke boodschappen hebben we toch al een paar keer moeten brengen de voorbije weken. Het sluiten van de horeca en de winkels, het annuleren van de Sint-Veroonmars of de Mariaprocessie, het sluiten van je cultuurcentrum of sporthal, …. Dan pas besef je pas wat een sportieve, culturele en economische rijkdom Halle heeft. En neen, dat soort communicatie went nooit.

Jullie hadden het daarnet al over dat corona-infopunt. Hebben de mensen de weg naar die infolijn gevonden?

Geert: Zeer snel. We hebben de voorbije dagen toch al zo’n 1.500 vragen beantwoord. Voornamelijk via e-mail. En die vragen zijn zeer divers. Mag ik nog naar het skatepark? Waarom zijn de speeltuinen dicht? Mijn lief woont in Nederland, mag ik er naartoe? We kregen ook veel vragen over de wekelijkse markten, het recyclagepark of de afvalinzameling. Maar ook naar onze handelaars en horecazaken werd vaak geïnformeerd. Kan ik er online iets aankopen of hebben ze een take away?

Met welke partners werken jullie samen om alle nieuws en communicatie te verspreiden? Hoe verloopt die samenwerking?

Geert: Inhoudelijk vernemen we veel info via onze eigen stadsdiensten en de veiligheidscel waar we ook deel van uitmaken. Daar bespreken onder meer het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria, de politie, de brandweer, het Rode Kruis-Halle, het college van burgemeester en schepenen en de bevoegde stadsdiensten de corona-bezorgdheden en noden op het Halse grondgebied. Zo zijn we meteen zeer goed geïnformeerd. En we kunnen onze communicatie ook meteen op elkaar afstemmen. Als er beslist wordt om een pre-triagecentrum te openen, communiceren we allemaal hetzelfde verhaal. En we delen elkaars informatie, op die manier vergroten we ook het bereik.

Jellina: We hebben ons eigen mediakanalen maar uiteraard kunnen we niet zonder de hulp van de regionale pers. Uit een onderzoek van Thomas More in opdracht van onze communicatiedienst is ook gebleken dat heel veel inwoners het stadsnieuws consumeren via de kranten met een regionale katern maar ook via de regionale televisie, lokale websites of de lokale radio’s.