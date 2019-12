Dit jaar werd er 5.600 keer aangeklopt bij het CAW Halle-Vilvoorde maar ook hier moet er bespaard worden Bart Kerckhoven

02 december 2019

14u40 0 Halle Het CAW (Centra Algemeen Welzijn) Halle-Vilvoorde moet besparen, en er wordt gevreesd dat de hulpverlening daardoor in het gedrang komt. De organisatie helpt mensen met al hun vragen en problemen rond welzijn. Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke wil dat de CAW’s in Vlaanderen 5 miljoen euro beknibbelen op hun werking.

In totaal moeten de CAW’s 75 mensen ontslaan door de besparingen van de minister. Ook de subsidies dalen. In de centra vrezen ze voor de hulpverlening in de toekomst als de besparingen echt doorgevoerd worden. Ook voor het Centrum Algemeen Werk Halle-Vilvoorde zijn er gevolgen. “Dit betekent concreet dat in onze regio het al ondermaatse welzijnslandschap nog verder wordt afgekalfd”, zegt Elise Moriau, directeur. “En dat terwijl de maatschappelijke uitdagingen rond psychosociale problemen en kwetsbaarheid groter zijn dan ooit.”

In het CAW Halle-Vilvoorde werd het voorbije jaar 5.600 keer om hulp gevraagd. Er wordt advies gegeven en psychosociale ondersteuning. Er worden onder andere slachtoffers geholpen van intrafamiliaal geweld, mensen die in armoede leven, daklozen, maar ook mensen met relatieproblemen. Duizend mensen werden verder geholpen de voorbije maanden en 280 konden terecht in één van de opvangcentra. Zowel in Halle, Asse, Tervuren en Vilvoorde zijn er trefpunten. In totaal zijn er 125 mensen aan de slag in een werkgebied van 36 gemeenten met 650.000 inwoners.

“De huidige besparingsmaatregelen betekenen voor CAW Halle-Vilvoorde minder personeelsleden”, klinkt het in een mededeling. “En dat terwijl de groep maatschappelijk kwetsbare mensen en het aantal hulpvragen jaarlijks toeneemt.”

Op dinsdag 3 december betogen de mensen van de CAW’s samen in Brussel. Voor één dag sluiten de centra de deuren; enkel de nacht- en crisisopvang blijft functioneren.