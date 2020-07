Dit jaar geen échte Halse braderie, de koopjes blijven wel behouden Amber Gys

26 juli 2020

12u47 3 Halle Dit jaar wordt er geen Halse braderie georganiseerd in de straten van het centrum. Geen kraampjes en geen randanimatie, maar de handelaars zorgen wel nog steeds voor heel wat goede koopjes in hun winkels.

Andere jaren organiseren de Verenigde Handelaars in het centrum eind juni hun jaarlijkse braderie. Maar omdat de solden door de coronacrisis pas in augustus starten, zou de braderie dit jaar plaatsvinden van donderdag 30 juli tot en met zondag 2 augustus. Door van de stijgende coronacijfers hebben de Verenigde Handelaars Halle dit jaar beslist om geen braderie te organiseren. Om de bezoekers voldoende ruimte te geven in de winkelstraten zullen er buiten geen kraampjes opgesteld worden en wordt er geen randanimatie voorzien.

Wél nog koopjes

De vele kraampjes voor de winkels en de randanimatie zijn de sfeermakers tijdens zo’n evenement. “Maar ze palmen wel een te groot deel van de winkelstraten in waardoor de wandelzones op sommige locaties te nauw worden”, zegt Christine Verhulst, voorzitter van de Verenigde Handelaars. “Als de hoofdingrediënten van een braderie geschrapt worden, kan je natuurlijk nog moeilijk spreken van een braderie. Daarom slaan de Verenigde Handelaars hun commerciële hoogdag een jaartje over.”

Vanaf volgend weekend kan je wel al genieten van de koopjes. “Nu er geen kraampjes zijn, is er buiten ook voldoende wachtruimte mocht het binnen te druk worden”, aldus Dieuwertje Poté (CD&V), waarnemend burgemeester. Door deze maatregelen te nemen, zorgen we ervoor dat iedereen veilig kan winkelen. De solden lopen ook in augustus nog door, dus spreid je bezoek aan het handelscentrum. Door veilig lokaal te winkelen help je onze handelaars er na een zware coronaperiode opnieuw bovenop.”

Veiligheidsmaatregelen

Uiteraard moet iedereen nog steeds rekening houden met de maatregelen om het coronavirus tegen te gaan. Vergeet zeker je mondmasker niet, want dat is verplicht in het hele stadscentrum én alle winkels. Er worden pijlen op de grond aangebracht die de wandelrichting aangeven, het is de bedoeling dat iedereen rechts houdt in de winkelstraten. Ronde vloerstickers helpen je veilig aanschuiven aan de kassa. Wie plaatsneemt in zo’n ronde vloersticker staat meteen op een veilige afstand van de andere klanten.

De stad Halle gaat bij de start van de koopjes extra coronawachters inzetten. Zij zullen de klanten begeleiden door de winkelstraten en sensibiliseren. Ook de politiezone Zennevallei zal aanwezig zijn om bezoekers te wijzen op hun mondmaskerplicht.