Discussie over ‘paaltjesbeleid’ in Halle laait op na ongeval met dienstwagen: “Maar paaltjes zijn pas overbodig wanneer niemand er tegen zou rijden” Bart Kerckhoven

27 juni 2019

15u26 0 Halle Een dienstwagen van de stad Halle raakte zwaar beschadigd toen die tegen één van de betonnen piramides voor het stadhuis op het Oudstrijdersplein reed. Voor oppositiepartij N-VA het bewijs dat er nog steeds te veel paaltjes en hindernissen geplaatst worden door het stadsbestuur. “Die paaltjes zijn pas overbodig zijn als er niemand tegen zou rijden”, reageert schepen van Openbaar Domein Johan Servé (Sp.a).

Twee jaar geleden uitte N-VA een eerste keer forse kritiek op de vele paaltjes die in het Halse straatbeeld staan om voetpaden af te bakenen, het verkeer te geleiden en zwakke weggebruikers te beschermen. De 1.500 paaltjes moesten dringend geëvalueerd worden. Nu lanceert N-VA die oproep opnieuw nadat een wagen van de stad tegen één van de betonnen piramides reed. “Er werd maar weinig actie ondernomen nadat ik het probleem aankaartte”, zegt gemeenteraadslid Sven Pletincx (N-VA). “Integendeel, er kwamen zelfs heel wat paaltjes bij. Overal in Halle kunnen we nog steeds kapotgereden paaltjes terugvinden. Nu ook een stadsvoertuig beschadigd raakte door een betonnen piramide, moet de stad ingrijpen.”

De wagen, een Renault Trafic die begin januari 2012 in dienst werd genomen kostte destijds 21.000 euro. De herstelling zou 6.000 euro gekost hebben en daarom besliste het college om het voertuig af te danken.

Onterechte kritiek

Schepen van Openbaar Domein Johan Servé vindt de kritiek op het paaltjesbeleid onterecht. “Die paaltjes worden echt niet in het wilde weg geplaatst”, zegt Servé. “Aan de plaatsing van elk paaltje gaat een grondige discussie vooraf. We plaatsen paaltjes en andere hindernissen om de mensen te beschermen. Daarom staan die betonnen piramides er aan de ingang van het stadhuis. Zo vermijden we dat chauffeurs zelfs het gebouw kunnen in rijden. Het klopt dat er een ongeval gebeurd is met een dienstwagen en er zijn nog andere ongevallen gebeurd. We hebben eerder al beslist om eventueel bloembakken op die plaats te zetten zodat bestuurders de hindernis beter zien. Ook tijdens de voddekesmarkt is het al gebeurd dat bezoekers over die piramides struikelen en dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Daarom nemen we de extra maatregelen die al besproken waren nog voor het ongeval met de dienstwagen. Er sneuvelen misschien veel paaltjes maar dat bewijst net dat ze nodig zijn in de stad.”

De dienstwagen zelf zal nog doorverkocht worden voor wat hij waard is. Zo hoopt het stadsbestuur nog een deel van de waarde te recupereren.