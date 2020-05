Directrice Orpea-rusthuizen maakt balans op in Alsemberg en Buizingen: “Nauwelijks nog besmettingen dankzij strikte maatregelen” Bart Kerckhoven

11 mei 2020

10u47 0 Halle In de woonzorgcentra van Orpea in de Zennevallei is het coronavirus voorlopig bedwongen. In Zennehart in Alsemberg testte niemand van het personeel en bewoners positief voor covid-19. Bij de collega’s in Lucie Lambert in Buizingen bleken drie bewoners wel nog besmet. Zij krijgen op een aparte afdeling de nodige zorgen. “We blijven op onze hoede”, zegt directrice Marijke Delannoo.

In rusthuizen Zennehart en Lucie Lambert wordt opgelucht adem gehaald. Net als in veel andere woonzorgcentra werd iedereen er de voorbije dagen getest op covid-19. “In Lucie Lambert werden 220 tests afgenomen bij bewoners en personeel”, legt Delannoo uit. Ze is directrice in Zennehart en directrice ad interim in Lucie Lambert. “Drie bewoners testten er positief en verblijven er op een aparte afdeling. Alle nodige voorzorgen worden genomen zodat het virus zich niet kan verspreiden.”

In Zennehart blijkt zelfs niemand positief. “In Alsemberg werden 140 tests afgenomen”, vertelt Delannoo. “De voorbije weken waren er wel bewoners met symptomen en dus namen we ook hier extra maatregelen. Nu blijkt toch dat we daardoor het virus in Zennehart kunnen buiten houden.”

We weten niet hoe het virus in Lucie Lambert is binnengeraakt. Maar het belangrijkste is wel dat we uiteindelijk de situatie onder controle gekregen hebben. We blijven op onze hoede want het virus kan zich snel verspreiden. Directrice Marijke Delannoo

Toen de coronacrisis uitbrak half maart bleek al snel dat verschillende bewoners in woonzorgcentrum Lucie Lambert besmet. Het aantal sterfgevallen steeg er ook snel en dat baarde zelfs de stad zorgen. Maar intussen lijkt alles dus onder controle. “We weten niet hoe het virus in Lucie Lambert is binnengeraakt”, zegt Delannoo. “Maar het belangrijkste is wel dat we uiteindelijk de situatie onder controle gekregen hebben. We blijven op onze hoede want het virus kan zich snel verspreiden.”

Bezoekregeling

Daarom wordt er nu ook al overlegd over het bezoek dat binnenkort in de woonzorgcentra opnieuw mogelijk is. In Halle wordt er zo gepraat met andere rusthuizen om de regeling op elkaar af te stemmen. “We willen natuurlijk dat de bewoners de kans krijgen om opnieuw hun familie te ontvangen”, zegt Delannoo. “Maar dat moet veilig kunnen. In elke rusthuis is de infrastructuur anders. Zo kunnen we in Zennehart bijvoorbeeld aan de ramen waar een buitenterras telkens een tent op zetten zodat het bezoek daar kan plaats vinden. Het moet wel haalbaar blijven voor het personeel. Nu veel mensen opnieuw het werk hervatten zijn er opnieuw minder vrijwilligers inzetbaar om alles mee in goede banen te leiden. Daarom willen we zo goed mogelijk voorbereid zijn en gaat er een grote denkoefening aan vooraf voor onze deuren opengaan voor bezoekers.”