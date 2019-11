Digitale bewonerskaart al eind deze maand beschikbaar in Halle Bart Kerckhoven

14 november 2019

13u14 0 Halle De digitale bewonerskaart zal al eind november beschikbaar zijn in Halle. Een bewonerskaart wordt dan gekoppeld aan een nummerplaat die gecontroleerd kan worden zodat de fysieke kaart verdwijnt.

Dat moet de administratie bij de stadsdiensten beperken in de toekomst. Tegelijk zal het slordige bezitters van een bewonerskaart wellicht ook boetes uitsparen want de papieren bewonerskaart moet achter het dashboard liggen. Wie dat vergat, riskeerde een boete.

Voor de digitale bewonerskaarten maakt de stad gebruik van een online toepassing waarin de burger zijn bewonerskaart of parkeerabonnement kan aanvragen, verlengen of wijzigen. Met de applicatie kan je ook online betalen. Van zodra dat gebeurd is, kan je gebruik maken van je digitale bewonerskaart.

Wie de voorbije weken een bewonerskaart heeft aangevraagd, zal geen papieren exemplaar meer ontvangen maar wordt meteen in het nieuwe digitale systeem opgenomen.

Eerder deze week raakte bekend dat er tot acht weken moest gewacht worden op een nieuwe bewonerskaart. De stad laat nu weten dat wie een boete kreeg omdat de wachttijd voor zijn of haar bewonerskaart opliep een mailtje kan sturen naar info@halle.be om samen naar een oplossing te zoeken.