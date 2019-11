Dievegge steelt alles (zelfs het spaarpotje op de bakkerstoog) WHW

05 november 2019

16u48 0 Halle Een vrouw uit Halle is bij verstek veroordeeld tot 10 maanden cel voor drie winkeldiefstallen. Kieskeurig was ze niet qua buit.

Op 12 september 2016 ging het alarm af toen ze met een vriendin de C&A uitwandelde. Beiden bleken gestolen kledij bij zich te hebben. “Heb ik voor haar gestolen”, probeerde ze haar vriendin onder de bus te gooien. De maat van de gestolen kledij bleek echter exact de hare te zijn. Van de minnelijke schikking van 100 euro betaalde ze maar een fractie.

Een jaar later, in juli 2017, was het opnieuw prijs. Ze werd betrapt toen ze voeding stal uit een Carrefour naast de plaats waar ze werkte. Bovendien bleek ze daar al eerder gestolen te hebben. In een bakker in Halle had ze het spaarpotje, dat op de toog stond en waar klanten kleingeld in konden deponeren, gestolen. Dit was duidelijk te zien op de camerabeelden. Bovendien werd het spaarpotje gevonden in de kamer van haar dochter. Naar de rechtbank stuurde ze haar kat.