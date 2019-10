Diensten Landelijke Kinderopvang Halle verhuizen naar één adres in het centrum van de stad Bart Kerckhoven

18 oktober 2019

12u28 0 Halle De diensten van de Landelijke Kinderopvang in Halle zijn voortaan te vinden op hetzelfde adres. Daar hebben de medewerkers meer ruimte en het kantoor is voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.

De Landelijke Kinderopvang is voortaan te vinden aan de Vanden Eeckhoudtstraat 15 in Halle. “Elke dienst kampte met plaatsgebrek in zijn eigen locatie dus werd er gezocht naar een plek waar we onze medewerkers samen konden zetten, met meer ruimte voor hun kantoren en extra vergaderruimte”, laat Ineke Brems van de Landelijke Kinderopvang weten. “Ook de collega’s die in de regio actief zijn in de selectie en opleiding hebben hier een plaats gekregen.”

De Landelijke Kinderopvang is ontfermt zich over zestig onthaalouders die jaarlijks ongeveer zeshonderd kinderen opvangen, maar ook een buitenschoolse opvang die meer dan 1.200 kinderen per jaar opvangt na schooltijd en verschillende projecten zoals inclusieve kinderopvang en occasionele opvang in samenwerking met de stad.