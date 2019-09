Dief van gsm in Lembeek blijkt niet vader van het slachtoffer te zijn Tom Vierendeels

04 september 2019

18u25 0 Halle Bij de diefstal van een gsm in Lembeek waarbij de verdachte langs de A8 gearresteerd kon worden door de politie blijken de eerder gemelde feiten niet te kloppen. Dat laat de moeder van het slachtoffer ons weten en wordt ook bevestigd door de lokale politiezone Zennevallei.

Op 26 augustus publiceerden we op basis van een persbericht het relaas van de diefstal van een gsm in Lembeek waarbij de dader de vader van het slachtoffer zou zijn. De moeder van het slachtoffer laat ons nu weten dat de vader niets met de feiten te maken heeft en de woordvoerster van de lokale politiezone Zennevallei bevestigt dat het om een vergissing ging. “Onze 13-jarige dochter was in de voortuin onkruid aan het wieden en droeg een hoofdtelefoon die via bluetooth verbonden was met haar gsm”, legt de mama van het slachtoffer de feiten uit. “Toen de verbinding wegviel ging ze op zoek naar haar gsm, maar die bleek verdwenen. Mijn dochter zag toen wel een oudere man met een rode rugzak richting Halle wandelen.”

De jonge tiener ging achter hem aan en volgde hem tot aan de afrit van de A8 en vroeg twee keer om haar gsm. “Hij bleef in het Frans ontkennen en stapte in tegengestelde richting de snelweg op”, gaat het verder. “Toen is onze dochter ons komen verwittigen en werd de politie gebeld. Vijf minuten later was de eerste patrouille bij ons ter plaatste terwijl twee andere patrouilles de man in de berm van de afrit van de A8 aan het zoeken waren. Zij vonden de 65-jarige verwarde man. De politie vond de gsm en bracht die tot bij ons terug en de man werd meegenomen. Achteraf bleek ook dat de man bij onze buren al had aangebeld met de vraag of ze geen kamer te huur hadden voor zijn vrouw voor een periode van drie maanden. Mijn echtgenoot heeft dus niets met de feiten te maken.”