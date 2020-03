Deze events worden afgelast in jouw gemeente: stad Halle annuleert eigen evenementen tot eind maart Amber Gys Tom Vierendeels Bart Kerckhoven Wim De Smet

12 maart 2020

12u00 124 Halle Alle activiteiten met meer dan 1.000 bezoekers worden geschrapt of uitgesteld. Veel gemeenten in het Pajottenland schrappen al hun eetfestijnen en andere evenementen uit voorzorg voor het coronavirus. Alle bezoek aan de woonzorgcentra wordt voor onbepaalde tijd on hold gezet. Wij maken een lijst op met alle afgekondigde evenementen in jouw gemeente. De lijst wordt continu aangevuld met nieuwe informatie.

Algemene info

- Op advies van hogerop wordt voorgesteld dat verenigingen zoals Chiro, Scouts, KLJ en jeugdhuizen hun deuren gesloten houden en alle activiteiten uitstellen tot 31 maart. Met andere woorden: geen feestjes of werking op zondagen

- Alle activiteiten moeten worden geschrapt.

- Alle cafés en restaurants moeten hun deuren sluiten van vrijdagnacht tot 3 april.

BEERSEL

- Het jubileumconcert van de Brassband Alsemberg en de Academie Orfeus op zaterdag 14 maart is afgelast.

HALLE

- Naast de woonzorgcentra sluiten ook de assistentiewoningen Van Koekenbeek en Ten Hove de deuren voor bezoekers.

- De stad Halle annuleert de eigen evenementen, infoavonden en persconferenties tot eind maart.

- Alle voorstellingen in cultureel centrum ’t Vondel zijn geannuleerd tot eind maart.

- Scholen en kinderopvang blijven voorlopig open.

- De rommelmarkt op 15 maart gaat niet door.

- De circusvoorstellingen op Stroppen zijn afgelast.

- Carnaval Halle wordt uitgesteld naar een andere datum, mogelijks naar september om er een zomercarnaval van te maken. Ook het kindercarnaval en de kermis van Halle gaan niet door. Naar aanleiding hiervan zet Radio Victoria de carnavalsuitzendingen stop.

- Sportoase Hallebad sluit alle vestigingen van de groep tot en met 31 maart.

- Het buurtrestaurant in CC ‘t Vondel kan je voorlopig niet meer bezoeken, maaltijden kunnen er wel worden afgehaald.

- De jaarlijkse Paasaffiche zou vrijdag 13 maart worden voorgesteld in De Kring in Lembeek maar gaat omwille van veiligheidsredenen niet door.

- De vrienden van het Lindegroen beslisten om het eetfestijn ‘Lindegroen tafelt’ van komend weekend uit te stellen naar een latere datum om de verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan.

- Jaarlijkse quiz Don Bosco Halle wordt afgelast, niet uitgesteld. Het motortreffen dat voor zondag staat gepland, gaat momenteel wel nog door.

- Uit solidariteit met de Halse carnavalswereld zal het concert van MC Tischj in ‘t Pand op 13 maart niet doorgaan.

- Multimove voor kinderen van 28 maart in Lembeek wordt uitgesteld uit veiligheidsoverweging.

- De Supermove, een sportdag voor volwassenen en kinderen met een beperking die op woensdag 18 maart zou plaats vinden in sportcomplex De Bres is afgelast.

- Dansstudio Emily Cremers kondigt aan dat alle danslessen voorlopig geannuleerd zijn.

- De Aprilvissenkermis, het eetfestijn van burgemeester Marc Snoeck (Sp.a) en zijn vrouw Martine Lemonnier, dat begin april zou plaatsvinden is ook geannuleerd.

- De Koninklijke Sint-Martinus Turngilde heeft alle lessen tot eind maart opgeschort. Het turnfeest van zaterdag wordt verplaatst naar 25 april.

- Het Italiaans Eetfestijn van de Brass Friends Lembeek dat op zaterdag 28 maart en zondag 29 maart plaats zou vinden is geannuleerd.

DILBEEK

- Alle voorstellingen, lezingen en films in cultureel centrum De Westrand worden geannuleerd tot eind maart. Wie tickets kocht voor deze evenementen ontvangt binnenkort meer informatie.

- Het gemeentebestuur en de Groot Dilbeekse Karnavalraad heeft besloten om de jaarlijkse carnavalstoet van 29 maart uit te stellen naar een later datum.

- Alle eigen publieke evenementen van maart worden geannuleerd door het gemeentebestuur.

- Afgeschafte eetfestijnen: Het eetfeestijn van N-VA Dilbeek, Kaas- en Bieravond van Scouts Paloke, Kaasavond Samana-Ziekenzorg Dilbeek, eetkermis Café St Anna, Steakfestijn FC Schepdaal, Eetfeest Wielerclub Bod/Kapelle.

- Alle jeugd- en amateurwedstrijden en de trainingen van VC Groot Dilbeek worden afgelast tot en met 31 maart.

- Sense past in al haar buurtrestaurants vanaf vrijdag 13 maart haar dienstverlening aan: er kunnen enkel nog maaltijden afgehaald worden.

- Lokaal dienstencentrum Breugheldal annuleert alle activiteiten tot half april.

- De Federale Pensioendienst deelt mee dat er tijdelijk geen pensioenpunten zijn gedurende tot 31 maart.

- Voorjaarsfeest senioren (Eurovizie), planten geboorteboomgaard, infodag Breugheldal en opening van de Finse piste komend weekend worden uitgesteld.

- Gemeentescholen: Alle buitenschoolse activiteiten worden opgeschort, ook bibliotheekbezoek en zwemlessen. Dat geldt ook voor oudercontacten, eetfeesten en info- en toonmomenten. De maatregel loopt tot aan de paasvakantie.

- Werkingen met voornamelijk oudere vrijwilligers en kinderen worden even stopgezet, zoals de rUil en de huiswerkbegeleiding.

LENNIK

- Het bestuur van DF Sint-Kwintens-Lennik heeft beslist om de Nacht van de Geschiedenis niet te laten doorgaan. De lezing ‘Nieuwe buren’ door Bleri Lleshi van vrijdag 13 maart om 20 uur in Zonnestraal zal niet plaatsvinden.

- De jaarlijkse biefstukkermis van CD&V Lennik van 14, 15 en 16 maart in zaal Ons Huis werd uitgesteld.

- Het bestuur van Lijst Burgemeester Lennik heeft besloten om het eetfestijn van 21 en 22 maart uit te stellen.

- Het bestuur van Sporting Eizeringen en de gemeente Lennik hebben besloten om het spaghetti- en croquefestijn van 13 en 14 maart uit te stellen.

- Voor de kunstbenefiet ‘Kunst in de GENen’ dat op 14 maart doorgaat in het Vlinderkasteeltje in Eizeringen worden maatregelen genomen. Per uur zal een beperkt aantal mensen toegelaten worden om de kunstwerken te bekijken. De tent voor het ‘Kunstcafé’ voor het kasteel wordt groter gemaakt zodat iedereen meer ruimte heeft. Daar wordt ook extra verwarming voorzien. De organisatoren voorzien zowel binnen als buiten desinfecterende handgel.

GOOIK

- Jaarlijks eetfestijn van De Lustige Pajottenlanders van dit weekend werd geannuleerd.

- De bekerfinale van SK Oetingen van zondag 22 maart wordt uitgesteld naar een latere, nog te bepalen, datum. De wedstrijden van dit weekend in de Pro League zullen achter gesloten deuren worden gespeeld. Ook worden alle jeugd- en amateurwedstrijden en trainingen afgelast tot 31 maart.

- KV Kester-Gooik schort alle activiteiten tot en met 31 maart op. Het clubhuis in Strijland blijft gesloten en zowel de wedstrijden als de trainingen gaan niet door.

- De academie voor Muziek, Woord en Dans annuleert hun optreden.

- Steak- en visfestijn van De Gooikse Pijl wordt verzet naar 4, 5 en 6 juli in zaal Elckerlyck in Oetingen.

SINT-PIETERS-LEEUW

- Open VLD gelast jaarlijks eetfestijn af.

- Het eetfestijn van KV Brucom sport dat dit weekend zou plaats vinden is ook geannuleerd.

- Het eetfestijn van volleybalclub Ruisbroek 84 is uitgesteld.

- Het eetfestijn van de Koninklijke Harmonie Ste-Lutgardis Zuun is afgelast. De bestelde saus kan wel afgehaald worden. Wie saus vooraf bestelde kan komen ophalen op zaterdag 14 maart vanaf 15 uur tot 20 uur in het St-Lutgardiscentrum.

- Na overleg met de burgemeester en het gemeentebestuur heeft de Leeuwse turnkring vzw besloten om het Turn-, Dans- en Lichtshow van dit weekend te annuleren en te verplaatsen naar eind mei.

LIEDEKERKE

- Basisschool De Bij blaast eetfestijn en activiteiten af, maar school blijft wel geopend.

- Judoschool Berrevoesj schrapt alle trainingen tot 22 maart. De judoka’s zullen voorlopig ook niet deelnemen aan competities.

- Het eetfestijn van Natuurpunt Affligem-Liedekerke dat normaal zaterdag 14 maart in de Sanderuszaal achter het Bellekoutercomplex ging doorgaan is uitgesteld. De praktische regelingen zullen de komende dagen en weken meegedeeld worden.

- Urban Self Defence Liedekerke blaast alle clubactiviteiten tot 26 maart af. Naast de training wordt ook de buitenactiviteit van 15 maart afgelast.

- Het gemeentebestuur heeft beslist om met onmiddellijke ingang de gemeentelijke infrastructuur (sporthal, zwembad, BOKAAL, bibliotheek en academie) te sluiten. Het gemeentehuis en het Sociaal Huis blijven tot nader order open.

- Alle activiteiten die plaatsvinden in GC Warande worden tot nader order afgelast.

ROOSDAAL

- De voorstelling ‘Moppen aan de toog’ in GC Koetshuis van 12 maart gaat niet door.

- Chiro Amigo’s Pamel laat weten dat er tot 31 maart geen activiteiten meer zullen plaatsvinden. Zowel het jongerenweekend van de jongens als dat van de meisjes zal dus niet doorgaan. De jeugdbeweging zal het inschrijvingsgeld dit weekend terug overschrijven.

TERNAT

OPWIJK

- Het gemeentebestuur van Opwijk verbiedt alle eetfestijnen

- Nachtclub Flight 90 Opwijk: Gemeente Opwijk heeft beslist om het komende event ‘vlucht richting Rusland’ preventief af te gelasten. Op dit moment is er afgesproken om de komende 2 weken geen events te laten doorgaan in de zaal. Of het event dat doorgaat op 28 maart ook wordt afgelast is nog onduidelijk.

SINT-GENESIUS-RODE

- De Urban Run die gepland was op 20 maart is uitgesteld naar september.

HERNE

- De lezing van Sandra Bekkari van 12 maart is uitgesteld naar een latere datum.

- De 32ste solidaire maaltijd van Broederlijk Delen Herne van 28 en 29 maart gaat niet door.

- Kleuterhappening in Herne van 15 maart afgelast.

- Alle Vief Herne activiteiten worden geannuleerd.

PEPINGEN

- Het derde eetfestijn voor ‘Hope for Lio’ in de parochiezaal in Pepingen wordt uitgesteld naar een latere datum.

- De jaarlijkse Stoempkermis op 14, 15 en 16 maart 2020 in CC Heikruis wordt afgelast.

BEVER

- Het Musical concert van Legato op zondag 15 maart in Herne is verzet naar 2 oktober.