Deskundige over brand Basiliekstraat: “Vuur werd aangestoken” Tom Vierendeels

02 juli 2019

11u07 0 Halle De brand in een appartement in de Basiliekstraat werd effectief aangestoken. Dat laat het parket Halle-Vilvoorde weten na verder onderzoek door een branddeskundige. Maandag werd al een mogelijke verdachte -een bewoner van het gebouw red.- verhoord, maar hij mocht na verhoor beschikken.

Nadat de hulpdiensten zondagnamiddag geen aanwijsbare oorzaak van de brand konden vinden stelde het parket Halle-Vilvoorde een branddeskundige aan voor verder onderzoek. De brand zelf woedde in het appartement van een oudere vrouw die niet aanwezig was op het moment van de feiten. De deskundige kon zondag na een eerste onderzoek nog geen uitsluitsel geven. Hij keerde maandag terug met een speurhond. “Door de hond werden geen brandversnellers gevonden”, laat Carol Vercarre, woordvoerster bij het parket Halle-Vilvoorde, weten. “De brand zou ontstaan zijn bij een matras in de slaapkamer van het slachtoffer. De branddeskundige is formeel dat de brand werd aangestoken. Hij vond een brandhaard links op het bed en een accidentele oorzaak kan niet aan de basis liggen.” Gisteren werd dus al een bewoner van het gebouw in het ziekenhuis gearresteerd op verdenking van brandstichting, maar hij mocht na verhoor opnieuw beschikken.