Derde grootste ijspiste van België lokt 19.598 schaatsers: Halle Schaatst blikt tevreden terug Bart Kerckhoven

12 januari 2020

20u14 16 Halle De overdekte ijspiste van Halle Schaatst lokte dit keer 19.598 schaatsers. Organisator Halle Events is tevreden over dat cijfer.

“Onze ijspiste is een weekje langer open dan andere schaatsbanen”, weet Frank Vannerom van Halle Events. “Dat is belangrijk want zo halen we de kaap van 17.000 schaatsers om minstens ‘break even’ te draaien. We trokken dit jaar vierhonderd schaatsers meer dan vorig jaar en dus zijn we blij. Het is ook een jaar geweest zonder grote ongelukken op de piste. Er waren wel kwetsuren en sommige mensen konden op eigen kracht naar het ziekenhuis maar de dienst 112 moesten we nooit inschakelen.”

De temperaturen zorgden er wel voor dat de ijspiste er soms wat nat bij lag. “Als het buiten 13 graden is, kan de piste in de tent er nooit perfect bij liggen”, weet Frank. “Laat ons hopen dat de komende jaren wat echte winters in het verschiet hebben zodat we er in de tent niet te veel last van hebben.”

De Kerstkroeg draaide een maand lang ook op volle toeren waardoor Halle Schaatst eigenlijk nog een pak meer bezoekers trok. “Niet alleen vrienden, ouders of grootouders van schaatsers kwamen langs maar ook gewoon mensen die eens benieuwd zijn wat die Kerstkroeg juist is. Het is leuk dat mensen binnen stappen om van de sfeer te proeven.” Halle Events is alvast van plan om volgend jaar een nieuwe editie te organiseren.