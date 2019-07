Dekoloniseer Halle stippelt dekoloniale stadswandeling uit in de stad Bart Kerckhoven

11 juli 2019

16u55 0 Halle De werkgroep Dekoloniseer Halle laat deelnemers op de Nationale Feestdag kennis maken met de sporen van het kolonialisme in de stad. Daarbij krijgen de mensen een kritisch inzicht in het koloniaal verleden van België.

De begeleide wandeling start op zondag 21 juli om 14 uur aan het studie- en actiecentrum Averechts op de Kardinaal Cardijnstraat 3 in Halle. Deelnemen is gratis en inschrijven hoeft niet. “Wie nieuwsgierig is kan ook een kijkje nemen op onze website www.dekoloniseerhalle.be of onze facebookpagina waarop informatie en documentatie is terug te vinden die een licht werpen op de band tussen Halle en onze koloniale geschiedenis”, zegt Jean-Pierre Laus. “Het is ook een dekoloniale wandeling wat wil zeggen dat er aandacht is voor de impact van het kolonialisme op onze huidige samenleving. Denk maar aan het racisme waarmee we nog altijd geconfronteerd worden.” De themawandeling zal nadien ook voor groepen en verenigingen geboekt kunnen worden via dekoloniseerhalle@gmail.com.