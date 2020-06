Dekoloniseer Halle roept op tot dialoog over koloniaal verleden Bart Kerckhoven

17 juni 2020

De werkgroep Dekoloniseer Halle roept op tot een dialoog over het koloniaal verleden. “Er zal naar aanleiding van het wereldwijd protest tegen racisme ongetwijfeld ook in de gemeenteraad van Halle een debat volgen. Hopelijk kan dit debat uitmonden in een beslissing om een participatief traject op te zetten om na te gaan hoe we in Halle beter kunnen omgaan met het ons koloniaal verleden”, laat de organisatie weten in een persbericht.

De oprichting van een werkgroep zou daarbij kunnen helpen volgens Dekoloniseer Halle. “Er kan een lijst worden opgemaakt met partners, mensen, groepen, instanties, stadsdiensten, relevante actoren, stakeholders die thematische expertise hebben uit de praktijk of op wetenschappelijk vlak waarmee het traject kan worden gestart. Belangrijk hierbij is dat dit traject op een participatieve wijze met deze mix van mensen met verschillende achtergrond zal verlopen. Het is belangrijk een breed draagvlak te scheppen en de reeds aanwezige ervaringsdeskundigheid en inhoudelijke expertise volop te benutten.”

De werkgroep ijverde in het verleden al voor meer duiding in het straatbeeld en in de klas over de verwijzingen naar het koloniaal verleden in Halle.