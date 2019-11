Dekoloniseer Halle doet oproep voor sinterklaasintrede: “Vervang racistische zwarte piet door roetveegpiet” Bart Kerckhoven

07 november 2019

07u59 31 Halle Dekoloniseer Halle roept de organisatoren van de Sinterklaasintrede in Halle op om de zwarte pieten te vervangen door roetpieten. Ook het Halse schepencollege werd gevraagd om enkel nog roetpieten te laten optreden. “Zwarte piet is een racistische karikatuur waar niemand nog op zit te wachten”, klinkt het.

Op zaterdag 23 november haalt organisator Halattraction Sinterklaas en zijn pieten naar Halle voor een sint- en pietenstoet doorheen de stad. Maar als het van Dekoloniseer Halle afhangt zullen zijn pieten roetvegen op het gezicht hebben en niet langer pikzwart zijn. De vereniging vindt dat er geen enkele reden is om nog zwarte pieten met de heilige man op pad te sturen. “In Antwerpen, Gent en Leuven zijn er roetpieten”, aldus Dekoloniseer Halle in een mededeling. “Er is geen sprake meer van een pietendiscussie nu de laatste Zwarte Piet is verdwenen uit elk sociaal aanvaardbaar draaiboek. Na het Pietenpact uit 2017 is het enkel nog extreem-rechts dat probeert te scoren met de racistische karikatuur.”

De groep wil af van de zwarte pieten omdat ze volgens Dekoloniseer Halle vooral racistisch zijn. “Het is tijd om het voorbijgestreefd model van de helper van Sinterklaas los te laten en aan te haken bij de nieuwe visie op Piet. Het einde van Zwarte Piet is er gekomen omdat die zwart geschminkte clown een racistische karikatuur is die mensen van kleur belachelijk maakt”, zo luidt het.

Dekoloniseer Halle organiseerde een kleine enquête onder de bezoekers van hun installatie ‘Mythen doorprikken’ vorig weekend en daaruit bleek dat heel wat bezoekers niet op de hoogte waren van een Pietenpact maar dat ze wel positief staan tegenover de evolutie naar een roetpiet. “Het Sinterklaasverhaal mag hertaald worden en de figuur van Zwarte Piet zal niet gemist worden. Alleen zo kan het Sinterklaasfeest veranderen in een nieuw inclusief en verbindend gemeenschapsverhaal”, aldus de vereniging.

Het is nog onduidelijk of de organisator van de sinterklaasintrede zal ingaan op de vraag van Dekoloniseer Halle.