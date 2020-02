Dealer betrapt op festival ‘Spectaculo’: 18 maanden met uitstel gevorderd WHW

21 februari 2020

12u24 0 Halle Een man uit Halle riskeert 18 maanden met probatie-uitstel voor het bezit en de verkoop van cannabis. De man werd door agenten betrapt tijdens het festival ‘Spectaculo’.

Op 31 augustus 2018 zagen twee agenten twee mannen op een wegje staan. Omdat ze zich verdacht gedroegen interpelleerden de agenten hen. Een van de twee had een joint in de hand en gedroeg zich bijzonder nerveus. Daarom beslisten de agenten hem te fouilleren. Met succes, want hij had zowat een ‘gebruikerskit voor dealers’ bij zich. 3,5 gram cannabis, een precisieweegschaal, 450 euro cash geld, 2 gsm’s en last but not least 86 kleine plastic zakjes. Ontkennen had geen zin had de man al snel door. “Ik ben zelf gebruiker en koop in grote hoeveelheden aan in Brussel. Wat ik overhou verkoop ik aan vrienden”, klonk het. Naar eigen zeggen had hij 5 maanden cannabis verkocht. Volgens het parket verdiende hij zo 2875 euro. Dat werd verbeurdverklaard. “Sinds die dag gebruik ik niks meer”, sprak hij tegen de rechter. Het parket eiste niettemin dat hij zich bleef begeleiden tegen zijn druggebruik.