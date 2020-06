Exclusief voor abonnees De warmste vakantieplek van Vlaanderen, met HLN-journalist Bart Kerckhoven: “Wie van buiten Halle komt en de Weg-om stapt, wordt ook een beetje Hallenaar” Bart Kerckhoven

23 juni 2020

07u00 0 Halle Nu het ernaar uitziet dat velen van ons de zomer in eigen land zullen doorbrengen, verklappen wij elke dag een plekje uit eigen streek dat het ontdekken waard is. Vandaag leidt onze journalist Bart Kerckhoven u rond op een stukje van de Weg-Om in Halle. Geen betere manier om voor het eerst kennis te maken met de meest zuidelijke stad van Vlaanderen.

Halle krijgt weleens smalend het etiket ‘provinciestadje’ opgekleefd. Maar net dat maakt de stad zo fijn en het bezoeken waard. Alle bezienswaardigheden liggen er op wandelafstand en je auto kan je perfect aan de rand van de stad kwijt. De stad zit nog in het collectieve televisiegeheugen dankzij Witse. Van het carnaval (het tweede grootste zotsfeest van Vlaanderen na Aalst, alsjeblieft) zal u misschien al eens gehoord hebben. De Sint-Martinusbasiliek met de Zwarte Madonna is nog zo’n toeristisch baken en dan zwijg ik nog over de rush op het Hallerbos wanneer het blauwe bloemetjestapijt er in bloei staat.

