De Vlaamse ‘brokkelbruggen’: Ook in Halle zijn twee bruggen in erg slechte staat Bart Kerckhoven

11 juni 2019

09u00 0 Halle Twee bruggen in Halle staan op de lijst van zogenaamde Vlaamse ‘brokkelbruggen’. De brug over de Brusselse Ring aan Drasop is nieuw op de lijst nadat die vorig jaar beschadigd raakte bij een ongeval met een vrachtwagen.

De Vlaamse overheid heeft een Lijst van Prioritaire Kunstwerken opgesteld met veertig bruggen die dringend hersteld moeten worden. Ook twee bruggen in Halle zijn op de lijst opgenomen. De brug over de Brusselse Ring aan Drasop in Buizingen is nieuw op de lijst. De brug raakte begin augustus zwaar beschadigd nadat op de snelweg een vrachtwagen in de middenberm belandde en helemaal uitbrandde. Sindsdien mogen enkel nog voetgangers en fietsers over de brug en moet gemotoriseerd verkeer omrijden. Of de brug op korte termijn hersteld zal worden is vandaag nog onduidelijk.

De tweede brug die op de lijst staat is de Bospoortbrug. Die brug in het centrum staat er al jaren op. De Bospoortbrug dateert van midden jaren vijftig en is geteisterd door alle zwaar verkeer dat er over rijdt. Elk jaar vindt er al een oplapbeurt plaats om het asfalt te herstellen op de brug maar het is wachten op een nieuw exemplaar. De Vlaamse Waterweg zal een nieuwe brug bouwen in het kader van de moderniseringswerken op het Kanaal Brussel-Charleroi. De bouw van die nieuwe brug zal pas binnen enkele jaren gebeuren. Eerst wordt nog de grote Zuidbrug gebouwd.