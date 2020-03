De Smosjterpotten stikten al meer dan driehonderd mondmaskers nadat Carnaval Halle afgelast werd Bart Kerckhoven

20 maart 2020

13u54 0 Halle De leden van de Halse carnavalsgroep De Smosjterpotten zijn opnieuw aan het stikken. Niet om hun carnavalskostuums af te werken maar wel om mondmaskers te maken op bestelling. Van bezorgde familieleden tot rusthuis- en supermarktpersoneel… De voorbije dagen werden al meer dan driehonderd mondmaskers besteld. “Het zijn niet alleen de vrouwen die stikken”, zegt voorzitster Peggy Vanzeebroeck. “Ook de mannen doen mee.”

Geen Carnaval Halle dit jaar door het coronavirus en dat raakt de Halse carnavalsgemeenschap in het hart. De leden van heel wat groepen zitten met de handen in het haar want de chars zijn zo goed als klaar en de kostuums waren op een paar details na ook afgewerkt. De komende maanden zien ze ook nog eens heel wat inkomsten verdwijnen door ander afgelaste evenementen. Bij de groep De Smosjterpotten bleven ze niet bij de pakken zitten. “Begin deze week heb ik een eerste mondmasker gestikt”, vertelt voorzitster Peggy Vanzeebroeck. “Toen ik hoorde dat er een tekort was besloot ik aan de slag te gaan. De voorbereidingen voor carnaval viel toch stil. Intussen zijn we met een tiental mensen aan het stikken. Nog eens een tiental anderen helpen mee in de voorbereidingen. Die zetten de stof klaar en maken de elastiekjes. En het zijn niet alleen de vrouwen van ‘de stik’ die aan de slag zijn. Ook de mannen doen mee. Heel wat leden hebben deze week al vakantie genomen omdat carnaval voor de deur stond. En dus hebben ze de handen vrij.”

De Smosjterpotten verkopen de mondmaskers aan 3 euro per stuk. “Dat is een billijke prijs want er kruipt toch wat tijd in”, zegt Peggy. “Voor ons brengt het wat geld op voor de vereniging want door de coronacrisis zien wij ook veel inkomsten wegvallen. Zo gaan we normaal tappen in de concertzaal Vorst Nationaal maar ook dat is intussen gesloten. Er zijn nog andere activiteiten die zullen geschrapt moeten worden. Dan levert dit ons toch nog iets op terwijl we de mensen helpen.”

Wie zijn oudere familieleden bezoekt neemt ook graag zijn voorzorgen. Zelfs vanuit Antwerpen werd er al een bestelling geplaatst. Zelfs in de rusthuizen dragen werknemers onze mondmaskers. Deze week vroegen ook personeelsleden van de Carrefour om mondmaskers. Iedereen wil zich toch wel beschermen. Peggy Vanzeebroeck

De bestellingen lopen vlot binnen. “We krijgen vragen van leerkrachten maar ook gewone mensen die een mondmasker willen als ze gaan winkelen. Wie zijn oudere familieleden bezoekt neemt ook graag zijn voorzorgen. Zelfs vanuit Antwerpen werd er al een bestelling geplaatst. Zelfs in de rusthuizen dragen werknemers onze mondmaskers. Deze week vroegen ook personeelsleden van de Carrefour om mondmaskers. Iedereen wil zich toch wel beschermen.”

De mondmaskers van De Smosjterpotten worden volgens de regels gemaakt. “Ik kon net voor alle winkels sloten nog stof kopen bij onze vaste leverancier in Anderlecht. Een verpleegkundige gaf me advies om veilige mondmaskers te maken. De binnenkant is bekleed met badstof en de andere kant bestaat uit honderd procent katoen. Ik zou er geen chirurgische ingrepen mee uitvoeren maar het volstaat wel. Het professioneel materiaal kan zo vooral naar de zorgverleners gaan terwijl andere mensen dan met onze mondmaskers ook geholpen zijn.”

Wie mondmaskers wil bestellen kan dat via smosjterpottenhalle@gmail.com.