De neuje prinsj is Den Belleman: Nico en Katleen winnen de Prinsenverkiezing! Bart Kerckhoven

26 januari 2020

04u42 4

Nico Van Tricht (45) en Katleen Vanvlaenderen (46) zijn tot nieuw Prinsenpaar van Carnaval Halle verkozen. Ze haalden het van drie andere paren tijdens de Prinsenverkiezing in ’t Vondel. De avond startte voor de achterban met een zoektocht naar voordeuren van Halse cafés en zakken van de failliete kledingwinkel Dem’s maar het waren nadien de kandidaten zelf die zich vooral moesten tonen op het podium tijdens een showgedeelte en een praktische proef. Daarbij moest onder andere een tent opgevouwen moest worden. Uiteindelijk duurde het tot ver na 3 uur voor het winnende koppel bekend gemaakt werd omdat er op een paar proeven ook een gelijke stand werd genoteerd. Voor de definitieve beslissing viel werd er dus nog overlegd met de getuigen. Het waren uiteindelijk Nico en Katleen die in hun een kist op het podium het kroontje, de cape en de hoed van ‘neuje prinsj’ vonden en dus de verkiezing wonnen. Achttien jaar geleden ging Nico als Den Belleman voor het eerst mee in het carnaval toen hij zich door zijn neef Ronny De Facteur liet overtuigen en wat later kreeg ook zijn vrouw de microbe te pakken. Intussen viert het hele gezin carnaval want zelfs dochter Kyara gaat als Belleke mee in de stoet. Als nieuw hofnarrenpaar kozen Nico voor Sarah Scohy en Andy Favyts van de Fleerefluiters.

LATER MEER.