De Moedige Strijders voeren vanaf 7 februari topklucht op in de Sint-Jozefzaal Bart Kerckhoven

28 januari 2020

De Koninklijke Toneelkring De Moedige Strijders uit Essenbeek voert begin februari een nieuwe productie op in de Sint-Jozefzaal. Dit keer werd gekozen voor de klucht ‘Funny Money’ van Ray Cooney. Het stuk vertelt het verhaal van Alain De Vlieger die op zijn verjaardag thuiskomt met de verkeerde koffer. In plaats van een belegd broodje vindt hij tot zijn verbazing een paar miljoen Euro en dat is het begin van een wervelende klucht met een reeks hilarische gebeurtenissen. Het verhaal werd al door heel wat topgezelschappen opgevoerd in binnen- en buitenland. Voor De Moedige Strijders vertolken David en Ingrid Vandenbosch, Carla Walravens, Dieter Van Raemdonck, Leslie Godau, Cindy De Vuyst, Jo De Kee en Edwin Vandermeeren de rollen. De regie is in handen van Jonas Borremans. De opvoeringen vinden plaats op vrijdagen 7 en 14 februari, zaterdagen 8 en 15 februari om 20 uur en op zondag 8 februari om 15 uur. Reserveren kan via mail op demoedigestrijders@yahoo.com of via 0498/36.78.19 tussen 19.30 uur en 20.30 uur.