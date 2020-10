De Linde voert coronaveilig toneel op: ‘De Sprong’ vervangt jubileumeditie Bart Kerckhoven

01 oktober 2020

15u35 0 Halle Het Koninklijk Toneel De Linde uit Lembeek pakt uit met een nieuwe productie. Door de coronacrisis werd beslist om de jubileumproductie ‘Paljaske’ een jaar uit te stellen, maar er werd wel een alternatief uitgewerkt. De acteurs en actrices voeren ‘De Sprong’ op van Paul Coppens in een regie van Edwin Vandermeeren. Alaana Pirolo en Jo De Kee vertolken de rollen.

Het stuk wordt volledig coronaveilig opgevoerd en ook voor het publiek gelden extra regels. Zo zijn de plaatsen beperkt tot tachtig personen per opvoering en zullen toeschouwers in aparte bubbels tot maximaal vijf personen samen zitten.

Reserveren kan via de website www.kwblembeek.be of via mail op kwblembeek1502@gmail.com en via telefoon op 0470/36.69.88. Reserveren kan voor KWB Lembeek-leden vanaf 2 oktober, niet-leden kunnen reserveren vanaf 9 oktober.

De opvoeringen vinden plaats op vrijdagen 6 en 13 november om 20 uur, op zaterdagen 7 en 14 november om 20 uur, op zondag 8 november om 15 uur en op dinsdag 10 november om 20 uur.