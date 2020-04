De Linde Kids lanceren boodschap van hoop met ‘Geif Licht’ Bart Kerckhoven

06 april 2020

10u35 0

De jongeren van het Jeugdtoneel KWB Toneel De Linde Kids zien dit jaar hun productie ‘Robin Hood’ in het water vallen door het coronavirus. Ze besloten dan maar hun creativiteit en hun talent te gebruiken om een boodschap van hoop te geven aan iedereen. Ze kozen voor een bewerking van ‘Geef mij een teken van leven’ van Mama’s Jasje waarop Edwin Vandermeeren een tekst schreef in het Lembeekse dialect. Arjen Liveyns nam het gitaarwerk voor zijn rekening, terwijl Liese Pierret voor de drums zorgde. Thuis ging iedereen met zijn smartphone aan de slag om eerst het lied in te zingen en dan door te sturen naar Frank Pierret die alles mixte tot één nummer. Ook clip werd zo ingeblikt. De Linde Kids roepen nu ook op om de boodschap ‘Geif Licht’ ook echt te laten rondgaan op paasdinsdag wanneer paassoldate hun feest zouden afsluiten. Omdat ook de Sint-Veroonmars niet doorgaat door het coronavirus vragen ze die avond om 21.30 uur een kaars, een warm licht of een tuinkaars aan de straat te zetten als teken van hoop, vriendschap en warmte.

Voor wie wil meezingen in het Lembeeks publiceren we nog even de volledige tekst:

Ja, minsche

Ik weit het

deis ajn we nuut verwacht

Houp,

Het moo wel

Dad’es ons ien’ge kracht

Al mankeit ons soms de moot

We weiten toch wel goot

Positeef zen is ons dool

Dat uit deis leeke vloeit

Geif licht, on’t eind van den tunnel!

Ik wil zing, dat eedrien voejer doot

Da we doe zen as het moot

Ne lach, wat heulp, een dool

Lotch zeen, da weile geriet stoen

Stil, mo zeiker

Let ‘k ik dui’t room vannacht

ik wacht ongeduldig

ik let, ik zeen, ik lach

De Lichtjes steiken op

ien vui ien on’t room.

De stuin es echt de top,

We doon deis echt tesoom

Want ik haaf ne blik op de stroet gericht

en iene, op al dat licht

Deis geift ons een tieke

deis geift ons de kracht

Deis geift ons het sein, dat alleman verwacht