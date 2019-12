De Halse Daltons lopen opnieuw de 100 km voor Kom op tegen Kanker (en dit keer zijn ze met twaalf) Bart Kerckhoven

05 december 2019

Vorig jaar liepen Bram Luyckx, Niko Tiels, Lorenzo Maggio en Joris Van Cauwenberge samen de 100 km voor Kom op tegen Kanker. Met een Spaghettiwestern in zaal Lindegroen zamelden ze liefst 8.000 euro in voor de organisatie. En ook in 2020 nemen ze deel aan het loopevenement. Maar dit keer sloten zich nog meer vrienden aan bij de bende zodat de Halse Daltons dit keer liefst drie ploegen zullen inschrijven. Joris, Lorenzo, Niko en Bram krijgen het gezelschap van Wouter Jacobs, Bob Wouters, Steve Vanderkluysen, Shanna Michiels, Pierre Vandekerckhove en Yves Paulus (foto). Ook Pieter Fierens en Jan Van Wesemael (niet op de foto) trainen intussen om zich klaar te stomen voor de 100 km. Iedereen kan hen trouwens opnieuw steunen door iets te eten op hun eetkermis. Lekkerbekken blokkeren best al 9 februari 2020 in hun agenda want dan vindt een nieuwe editie plaats van de eetkermis. Gezien het succes van vorig jaar kan er best al worden ingeschreven via halsedaltons@gmail.com.