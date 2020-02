De Gebeure bouwen feestje in de Paterskerk: Isomospecialisten gaan al 44 jaar mee met Carnaval Halle Bart Kerckhoven

17 februari 2020

13u51 4 Halle Carnaval Halle vindt pas over een maand plaats, maar de succesrijkste carnavalsgroep van de voorbije jaren heeft nu al een reden tot vieren: De Gebeure bestaan 44 jaar en dat carnavalsjubileum gaat niet onopgemerkt voorbij. In de Paterskerk werd met de andere carnavalisten geklonken op de verjaardag.

De Gebeure kleurt graag buiten de lijntjes. En dus huurden de leden niet zomaar een feestzaal af om hun vierenveertigste verjaardag te vieren. De groep versierde de Paterskerk in het centrum van de stad met de pronkstukken van de voorbije jaren en stalde de prijzen van hun goed gevulde trofeeënkast uit voor een feestje waarop alle carnavalisten uitgenodigd waren.

Het was mijn schoonvader die in 1975 alle buren optrommelde om mee te lopen in de publiciteitsstoet om zijn groentezaak extra reclame te bezorgen. Het jaar nadien gingen vrienden en familie dan samen als groep mee Jean-Marie Dedobbeleer, één van de stichters van De Gebeure.

De Gebeure ontstonden eigenlijk in Huizingen. “Het was mijn schoonvader die in 1975 alle buren optrommelde om mee te lopen in de publiciteitsstoet om zijn groentezaak extra reclame te bezorgen”, vertelt Jean-Marie Dedobbeleer, die alle carnavals van de groep meemaakte. “Dat was zo plezant dat er onder vrienden en familie het jaar nadien beslist werd om met carnaval nog eens mee te gaan als groep.”

Dé specialist

De link met de buren bleef behouden en leeft sindsdien verder in de groepsnaam. “We hebben al een hele weg afgelegd”, zegt Jean-Marie. “Eind jaren tachtig en begin jaren negentig was er een dipje qua aantal leden maar enkele jaren later groeide dat opnieuw aan. We stonden met onze groep ook mee aan de wieg van Halle Op Losse Schroeven. Toen we onze show voor het carnaval inoefenden vond Jean Verdood van het Park’s Café dat zonde dat het maar één keer werd opgevoerd. Daar werd dan de basis gelegd voor de showwedstrijd.” De Gebeure groeide zelfs uit tot dé specialist van Halle Op Losse Schroeven, want intussen wonnen ze al negen keer de wedstrijd en namen ze al verschillende keren de wisselbeker definitief mee naar huis.

Isomo

De groep zette de voorbije edities van Carnaval Halle ook al een mooie reeks neer. Maar liefst vier keer op rij wonnen ze het carnaval. Doorheen de vier decennia experimenteerden ze met alle soorten materialen maar omdat de eigenaar van hun hangar destijds de geur van het polyester kotsbeu was, kozen ze definitief voor isomo. Jarenlang waren ze de enige groep die met piepschuim werkte, maar nu is - op een enkeling na - iedereen overgeschakeld. Toch blijvt De Gebeure de meester in het isomo. Als ze er in slagen om dit jaar nog een keer te winnen, verbreken ze het record van de legendarische groep Dei Van Sinte Roukes. “We willen er staan in maart”, verzekert voorzitter Danny Sluys. “En ik durf gerust zeggen dat we zullen uitpakken. Dat hoort er ook bij in een jubileumjaar. Maar we maken de aanloop ook wel plezant. Tot nu toe is er al elke maand een feestje geweest. De vriendschap blijft belangrijk. Alleen zo kunnen we samen iets moois tonen aan de mensen.”