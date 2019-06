De directeur van 6.200 leerlingen zwaait af: Dany Berckmans verlaat Heilig Hart&College na carrière van veertig jaar Bart Kerckhoven

25 juni 2019

18u52 0 Halle Algemeen directeur Dany Berckmans (62) van de scholengroep Heilig Hart&College gaat met pensioen. De groep groeide onder zijn directie uit tot één van de grootste van Vlaanderen waar vandaag 6.200 in wel vijftien scholen les volgen. Berckmans kijkt ondanks zijn pensioen vooral vooruit. “Leerkrachten vinden en de scholen uitbreiden moeten absolute prioriteiten zijn”, zegt hij.

Dany Berckmans zwaait na een carrière van veertig jaar af in het onderwijs. Hij begon ooit als leerkracht van wetenschapsvakken in het secundair van het Onze-Lieve Vrouwcollege maar koos er twintig jaar later voor om directeur te worden van de lagere school. Hij trok opnieuw naar het secundair om ook daar directeur te worden tot hij vijf jaar geleden algemeen directeur werd van de scholengroep van het Heilig-Hart&College. Toen telde die groep drieduizend leerlingen maar vandaag zijn er vijftien scholen aangesloten en is het aantal leerlingen gestegen tot 6.200 leerlingen. Zijn opvolger Lander Van Medegael (37) heeft intussen al een rondleiding gekregen van Berckmans in al die scholen. “Die toernee heeft vier dagen geduurd”, zegt Berckmans. “Van de Dender tot het Zoniënwoud zijn er scholen aangesloten bij ons. De groep is één van de grootste in Vlaanderen. Ik was vijf jaar geleden de grote pleitbezorger van die schaalvergroting en vandaag ben ik er nog meer voorstander van. We hebben hier in Halle een hele personeelsadministratie die al die scholen kan helpen. Maar er is ook een financieel directeur die de schooldirecties tot in detail kan vertellen wat ze kunnen spenderen. En dromen ze van verbouwingen dan kunnen ze aankloppen bij onze technische directeur. Het zijn maar een paar voordelen. Dat betekent dat al die directeurs in hun scholen zich kunnen focussen op het pedagogische en de leerlingen centraal kunnen zetten.”

Op de campus Vondel in Halle, waar het ooit voor Berckmans zelf begon, worden nog plannen gesmeed om een vleugel bij te bouwen. Dat project kan zowel het lager als het secundair vooruithelpen. “Het wordt een gebouw dat ingericht wordt volgens het onderwijs van de toekomst. De tijd van eindeloze gangen met klaslokalen en telkens een leerkracht vooraan is voorbij. De leerlingen gaan zelf op eigen tempo leerstof kunnen verwerken en zullen in grotere ruimten samen zitten waarbij verschillende leerkrachten hen dan helpen. Dat heeft als voordeel dat er al eens iemand afwezig kan zijn. Collega’s kunnen dan perfect die klasgroep blijven helpen.”

Berckmans benadrukt dat het niet alleen belangrijk zal blijven om in bakstenen te investeren. “De overheid zal de job van leerkracht aantrekkelijker moeten maken. Nu lopen die mensen te snel weg uit het onderwijs. De privésector is een grote concurrent en zelfs al die voordelen van een job in het onderwijs kunnen nog amper overtuigen. In verschillende scholen van onze groep hebben we vier tot vijf openstaande vacatures. Daarom gaan we zelf ook actiever op de arbeidsmarkt rekruteren. Zo denken we aan de organisatie van een jobbeurs binnen de schoolmuren. Dan kunnen de mensen ontdekken wat het juist inhoudt. We kunnen dan zelfs mensen die uit de privésector komen en leerkracht willen worden perfect wegwijs maken in wat ze moeten doen. Maar net zo goed heeft de overheid een rol te spelen. Ik kijk graag naar Scandinavië daarvoor. Daar is leerkracht een van de meest gerespecteerde jobs in de maatschappij. Hier is nog een lange weg af te leggen.”

Dany Berckmans blikt vooral vooruit nu zijn pensioen voor de deur staat. “Tot eind augustus zal ik vooral mijn opvolger helpen”, zegt Berckmans. “Maar kan de scholengroep nog op mij rekenen als adviseur. Ik hoop zelfs dat er om mijn advies en mening gevraagd wordt. De keuzes die gemaakt worden is aan een volgende generatie maar het zou zonde zijn om al mijn ervaring zomaar weg te gooien.”