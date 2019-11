De Collégiens hielden voor de dertiende keer hun jaarlijkse reünie in Halle Bart Kerckhoven

04 november 2019

De Collégiens, alleen oudgedienden van het Onze-Lieve-Vrouwecollege in Halle, kwamen opnieuw bij elkaar voor een gezellige reünie. Voor het tweede jaar op rij gebeurde dat in café de Sleutel. De bijeenkomst werd voor de dertiende keer georganiseerd. 47 leerkrachten van het college waren van de partij en haalden herinneringen op aan hun carrière op de school. Het Onze-Lieve-Vrouwecollege fusioneerde in 2005 met het Heilig Hartinstituut tot Heilig Hart&College maar de band tussen de collega’s van toen is dus altijd blijven bestaan.