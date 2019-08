De beste geuze ter wereld drink je bij Boon in Lembeek: Lambiekbrouwerij wint prestigieuze prijs op World Beer Awards Bart Kerckhoven

11 augustus 2019

08u09 10 Halle Brouwerij Boon uit Lembeek heeft de beste geuze ter wereld in huis. Het lambiekbier werd op de World Beer Awards uitgeroepen tot ‘World’s Best Gueuze’ en ‘Country Winner’. Ook het zilver en het brons was voor Boon.

De Geuze Mariage Parfait van Boon won de zilveren plak terwijl de Oude Geuze Boon Black Label het brons pakte. In de categorie Kriek won de Oude Kriek van Boon de bronzen medaille. “Met deze award wordt onze Oude Geuze Boon ontegensprekelijk bevestigd als een Belgische klassieker van topniveau”, zegt Jos Boon die samen met zijn broer Karel twee jaar geleden in de familiebrouwerij stapte. “Tegelijkertijd beschouwen we de prijs als een mooie erkenning van de inspanningen die wij dag in dag uit leveren.”

In 2018 produceerde brouwerij Boon ruim 22.000 hectoliter. Met meer dan 2 miljoen liter lambiek beschikt ze over ‘s werelds grootste lambiekvoorraad op eikenhouten vaten.