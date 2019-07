De bekendste naam op de affiche van de Stroppenconcerten 2019 staat maandag op het podium Bart Kerckhoven

14 juli 2019

11u26 5

Coco Jr. treedt maandagavond 15 juli op tijdens de Stroppenconcerten in Halle. De artiest is de bekendste naam op de affiche voor de editie van 2019. De ex-frontman van The Dinky Toys staat opnieuw in de belangstelling, ook al dankzij zijn deelname aan het VTM-programma ‘Liefde voor Muziek’. Organisator Halle Events belooft als voorprogramma een verrassing. “Op tijd komen is de boodschap”, zegt Frank Vannerom van Halle Events. “Of je mist het voorprogramma. Dit keer kiezen we voor een unieke Halse samenwerking tussen twee creatieve muziekdieren. Beiden stonden eerder al afzonderlijk op de Stroppenconcerten.” De jeugddienst van Halle zal ook aanwezig zijn met een standje om ouders en kinderen te laten kennis maken met het jeugdaanbod in de stad en de politiezone Zennevallei zet ook al een stand op om nieuwe inspecteurs te rekruteren. De Stroppenconcerten op jeugdcentrum Stroppen zijn gratis. De weide is toegankelijk vanaf 19.30 uur.