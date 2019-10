De apotheek van de toekomst staat in Halle: Robots besparen tijd en helpen klanten de klok rond Bart Kerckhoven

25 oktober 2019

17u07 10 Halle Babyvoeding of pleisters nodig? Condooms vergeten of plots keelpijn? Bij apotheek Beaujean Don Bosco in Halle kan je voortaan alles wat geen geneesmiddel is kopen aan een automaat. Philippe en zoon Tom Beaujean investeerden zelfs in een binnenrobot die hen helpt wanneer hij geen geneesmiddelen uit de rekken ophaalt. De apotheek van de toekomst staat dus in Halle.

Apotheek Beaujean Don Bosco op de hoek van de Lampstraat en de Lenniksesteenweg is volledig vernieuwd en de uitbaters besloten om niet alleen de apotheek zelf op te knappen. Ook achter de schermen werd fors geïnvesteerd in een robot. “Eigenlijk zijn er twee robots aan de slag”, vertelt Tom, de vierde generatie in een echte apothekersfamilie. “Er is de binnenrobot die vlot alle medicijnen ophaalt die we opvragen. Op nauwelijks een paar seconden worden de medicijnen aangevoerd naar de toog. Dat is veel efficiënter dan vroeger toen we zelf in de lades alle medicijnen moesten zoeken. Er kunnen ook geen fouten meer gebeuren want een elektronisch voorschrift wordt gescand en exact die geneesmiddelen worden opgehaald.”

De robot is zelfs aan de slag wanneer de apothekers geen medicijnen opvragen. “Dan kan hij zelf de geneesmiddelen herschikken”, legt Tom uit . “Zo creëert hij meer ruimte in de voorraad. We kunnen ook een nieuwe stock inladen die hij dan meteen sorteert en schikt. Dat bespaart ons opnieuw veel tijd. En hij controleert zelf op de houdbaarheidsdatum. Is die overschreden dan vallen die medicijnen uit de voorraad. De stock beheren is plots ook eenvoudiger geworden.”

We kunnen bijvoorbeeld een nieuwe stock inladen die de robot dan meteen sorteert en schikt. Dat bespaart ons opnieuw veel tijd. En hij controleert zelf op de houdbaarheidsdatum. Is die overschreden dan vallen die medicijnen uit de voorraad. De stock beheren is plots ook eenvoudiger geworden Apotheker Tom Beaujean

Geen geneesmiddelen in automaat

Maar voor de patiënt is het comfort ook verbeterd met een tweede robot die hen de hele dag en nacht bedient. In de gevel is een automaat ingewerkt waar mensen de klok rond dingen kunnen kopen. “Het gaat niet om geneesmiddelen”, benadrukt Tom. “Maar het zijn wel verschillende producten die mensen bij ons kopen. Dat kan gaan van pleisters over keelpastilles tot condooms en babyvoeding. Mensen kunnen de automaat vlot bedienen door bijvoorbeeld aan te duiden voor welk lichaamsdeel ze het willen gebruiken of via de code die je bij de producten kan vinden. Maar ook op het product zelf kan gezocht worden. De voorbij twee weken is er al vanalles gekocht uit de muur. Het gebeurt wel vaker dat mensen net babyvoeding of pleisters nodig hebben wanneer de winkels gesloten zijn. Dan is zo’n automaat heel handig. Betalen doen ze met de bankkaart.”

Tom benadrukt dat de dienstverlening naar de patiënt hetzelfde blijft. “Wie geneesmiddelen koopt zal nog steeds de apotheek binnenstappen en er deskundig advies van ons krijgen. Daar maken we nog steeds het verschil mee. Maar met deze automaat zijn we voor die andere producten zo wel sneller dan de online concurrenten want bij hen moet je altijd nog minstens een dag wachten”, zegt Tom. “Binnenkort komen er wel nieuwe richtlijnen en kan het aanbod aan producten nog uitbreiden. Het was een hele investering maar we bieden zo toch een extra service aan ons cliënteel.”