Dansstudio Ballerino scoort op ‘Olympische Spelen voor dans’: Dansers vallen in de prijzen op Youth America Grand Prix Bart Kerckhoven

26 november 2019

10u15 3 Halle De dansers van Dansstudio Ballerino, met vestigingen in Lembeek en Pepingen, behaalden mooie resultaten op de Youth America Grand Prix in Parijs.

“Deze wedstrijd wordt ook wel eens de Olympische Spelen voor dans genoemd, want ze organiseren voorrondes over de hele wereld: Japan, Australië, Verenigde Staten en ook Parijs”, legt Magali Berael van Ballerino uit. “De meest gerenommeerde balletscholen van de wereld zijn aanwezig op de wedstrijd en ook de lessen die onze leerlingen mochten volgen in de nationale school van de Opera van Parijs waren een unieke belevenis voor deze kinderen.”

Victoria Dailly (11) won de eerste prijs voor ‘Contemporary’ in een categorie van tachtig getalenteerde kinderen over de hele wereld. Evi De Boeck (15) won de derde prijs voor Contemporary met honderd medekandidaten.

Febe Potvin (10), Amber Du Bois (12) en Jantien Casier (13) geraakten voor Contemporary in de top twaalf.

Onder leiding van Magali Berael geraakte Jantien Casier (13) door de finale in Parijs en werd Evi De Boeck (15) geselecteerd voor de ‘Scholarship Class’. Uiteindelijk wonnen Jantien Casier, Evi De Boeck, Manon Vekeman (16) een toelating tot de stages van European Ballet School in Amsterdam. Amber Du Bois (12) won een toelating tot de stage in de Nationale Balletacademie van Amsterdam. De groepsdans onder leiding van Maud Tielemans ‘Pointeless’ won de top twaalf van honderd andere groepen.

Ook op de Internationale jazzwedstrijd te Charleville werden mooie resultaten gehaald. Victoria Dailly (11), Alisa Kusters (12) en Evi De Boeck (15) wonnen goud, Jantien Casier (13) en Anaë Driege (9) zilver en Ella Stevens (10), Lena Jans (10) en Jone Devis (16) brons.

Op de nationale Dance Waves wedstrijden behaalden Anaë Driege (9), Eowyn Van den Eede (10), Elinor Couteau (10), Milla Sermon (11), Noa Sermon (13), Lucie Mertens (13) goud. Zilver was voor Fleur Demaeseneer (13), Britt Vanderstraeten (12) en Kendra Everaerts (13) en brons voor Ella Stevens (10), Lena Jans (10) en Dorien Deslagmeulder (18). Op 13 en 14 december treden de dansers nog op tijdens de Kersthappening in de Meent in Alsemberg. Tickets kunnen besteld worden via de website van het cultureel centrum.