Dan toch ook geen voedingsmarkten meer in Halle tot en met 5 april Bart Kerckhoven

18 maart 2020

18u02 0 Halle Dinsdag liet de stad Halle nog weten dat er toch een markt kon plaatsvinden maar nu zijn de voedingsmarkten die gepland waren op donderdag en zaterdag dan toch definitief geschrapt omdat de federale overheid de regels dinsdagavond verstrengde.

“Eerder deze week lanceerden we het bericht dat we op donderdag en zaterdag een voedingsmarkt zouden organiseren. Maar door de nieuwe voorzorgsmaatregelen van de federale overheid worden alle markten geschrapt tot en met zondag 5 april”, laat de stad nu weten. “Deze markten mogen enkel nog georganiseerd worden op locaties waar het echt nodig is. Daarmee wordt bedoeld: in het geval er elders in de gemeente nauwelijks of geen voedingswinkels zijn. In Halle is er een voldoende ruim aanbod aan voedingswinkels en dus organiseren we voorlopig geen markten. We begrijpen dat de communicatie soms verwarrend is. Maar de voorzorgsmaatregelen volgen elkaar snel op en dus moeten we regelmatig bijsturen. Iedereen begrijpt dat deze maatregel kan helpen om de verspreiding van het virus te beperken.”