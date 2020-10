Dan toch geen rommelmarkt in Halle: “Onze gezondheid gaat voor” Bart Kerckhoven

20u01 7 Halle De rommelmarkt die op zondag 18 oktober zou plaatsvinden, is dan toch nog afgelast. In overleg met burgemeester Marc Snoeck (Sp.a) besloot het Rommelmarktcomité de rommelmarkt te annuleren.

Het zou opnieuw een coronaproof editie worden op het Possozplein, maar er worden in tijden dat de coronacijfers snel stijgen geen risico’s meer genomen. “De gezondheid van ons allemaal gaat voor”, laat Ronny Guillaume van het Rommelmarktcomité weten. Sinds juli hadden de organisatoren een doorstart genomen met de maandelijkse rommelmarkt.

Het comité start deze week wel met de verkoop van de kalenders. Wie het comité wil steunen, kan vanaf zaterdag een kalender kopen in café De Klinkoet achter de Sint-Martinusbasiliek en in krantenwinkel Svenne Gazet op de Louis Theunckensstraat in Halle.