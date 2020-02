Dan toch geen herbruikbare bekers op Carnaval Halle: “Wel aparte inzameling van wegwerpbekers” Bart Kerckhoven

21 februari 2020

Halle Er worden tijdens Carnaval Halle dan toch geen herbruikbare bekers gebruikt. Het stadsbestuur, organisator Halattraction en de cafébazen besloten om een aparte inzameling van de bekers te houden zodat de nieuwe Vlaamse wetgeving gerespecteerd wordt.

Vrijdag was er overleg tussen alle partijen over de invoering van de herbruikbare bekers. De cafébazen zagen het voorgesteld systeem niet zitten en nu is er een compromis uit de bus gekomen waar iedereen zich in kan vinden. “De herbruikbare bekers worden dit carnavalsfeest nog niet ingevoerd”, zegt schepen van Afvalbeleid Johan Servé (Sp.a). “Maar er wordt wel een aparte inzameling georganiseerd. Wie twintig wegwerpbekers inlevert krijgt daarvoor een gratis consumptie. Hoe dat allemaal in zijn werk zal gaan wordt de komende weken nog gecommuniceerd.” Die aparte inzameling is belangrijk omdat de Vlaamse overheid enkel wegwerpbekers toelaat als er negentig procent van die bekers via een aparte inzameling gerecycleerd wordt.

Tijdens het EK Voetbal in juni drinken we dan weer wel uit herbruikbare bekers aan de grote schermen in de stad. “Dat wordt een proefproject”, legt Servé uit. “De organisatoren van alle evenementen die in de stad georganiseerd worden zullen hier bij betrokken worden. Zo kunnen ze al eens zien hoe het in de praktijk werkt. En natuurlijk is het de bedoeling dat ook in de toekomst met carnaval de drank in herbruikbare bekers geschonken wordt. Zo schakelen alle organisatoren dan over naar het milieuvriendelijk alternatief.”