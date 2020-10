Dan toch geen Buitenspeeldag aan de Zavelput: “Niet verstandig om volwassenen en kinderen samen te brengen” Bart Kerckhoven

13 oktober 2020

11u19 2 Halle Ook de uitgestelde editie van de Buitenspeeldag zal dit jaar in Halle niet plaatsvinden.

Het was de bedoeling om op woensdag 14 oktober allerlei activiteiten te organiseren aan de Zavelput in Buizingen, maar door het stijgend aantal coronabesmettingen is de organisatie geannuleerd. “Op zo’n moment kinderen, ouders en grootouders samenbrengen op één locatie is niet zonder risico”, klinkt het bij de stad. “Daarom lijkt het ons aangewezen de Buitenspeeldag dit jaar te schrappen.” Veel kinderen keken uit naar de Buitenspeeldag, want de dag was zelfs volzet. Alle deelnemers zijn verwittigd dat de Buitenspeeldag afgelast is.