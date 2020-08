Dan toch drive-incinema in Halle: ‘Bad Boys for life’, ‘Grease’ en andere toppers op grootste LED-scherm ter wereld Bart Kerckhoven

19 augustus 2020

10u08 7 Halle Kinepolis On Tour is een rondreizende drive-incinema die oorspronkelijk al in augustus in Halle zou stoppen, maar door de verstrengde coronaregels werd het evenement afgelast. Vanaf vrijdag 4 tot en met zondag 6 september wordt de Welkomstlaan in Halle dan toch nog één grote openluchtcinema en kunnen we vanuit de wagen van filmtoppers genieten.

Drie dagen lang worden verschillende films vertoond. Op het programma staan in Halle ‘Bad Boys for life’, ‘Grease’, ‘Bohemian Rhapsody’, de Vlaamse versie van ‘Onward’, ‘A Star is Born’, ‘Niet Schieten’ en ‘Green Book’. De films worden vertoond op een scherm van 16 op 9 meter en dat is volgens de cinemaketen meteen ook het grootste mobiele LED-scherm ter wereld. Per wagen kost een bezoekje aan de drivé-incinema 25 euro. Meer informatie kan je hier vinden.