Dakloze zit maanden voor etalage van lederwarenwinkel: uitbater Philip start actie om bedelaar nieuw leven te geven Bart Kerckhoven

15 oktober 2019

14u11 16 Halle Uitbater Philip Demanet van de gelijknamige lederwarenwinkel in Halle is een hulpactie gestart voor een dakloze man die al maanden bedelt in de buurt van zijn etalage. In plaats van hem te verjagen vond Philip het hoog tijd om hem te helpen. “Intussen wordt er zelfs al een tijdelijke woning aangeboden”, zegt Philip verrast. “Halle laat duidelijk zijn hart zien.”

De dakloze man maakte Philip de voorbije maanden niet veel wijzer over zijn herkomst, maar dat doet er volgens de handelaar niet toe. “Hij woont in een bestelwagen in de buurt en ontvluchtte zijn land”, zegt Philip. “Praten met hem lukt moeilijk. Ik versta enkel wat gebrekkig Engels. Maar hij heeft geen kwaad in de zin. De politie heeft hem al gecontroleerd en hij heeft niets op zijn kerfstok. Ik ga op mijn buikgevoel af en vindt dat die man geholpen moet worden.”

De respons is echt groot: ik heb nu al rekken gevuld met spullen. Vandaag nog was er een vrouw die de kleren van haar overleden man achterliet om de bedelaar te helpen Uitbater Philip Demanet

Impulsieve bui

De voorbije maanden gaf Philip de dakloze man al eens koffie en een sandwich en ook de honden van de bedelaar krijgen op tijd en stond vers water. “Maar ik wilde meer doen en in een impulsieve bui organiseerde ik een hulpactie. Nu donderdag 17 oktober mag iedereen om 10 uur voeding dat lang bewaart, hondenbrokken en andere spullen afzetten aan de winkel. Ik heb een oproep gelanceerd via Facebook en de respons is echt groot. Ik heb nu al rekken gevuld met spullen. Vandaag nog was er een vrouw die de kleren van haar overleden man achterliet om de bedelaar te helpen. Dat ontroert me natuurlijk. Het raakt de mensen.”

Hoeveel volk er donderdag in de Basiliekstraat voor de winkel van Demanet zal staan is moeilijk in te schatten. “De man zelf is op de hoogte”, zegt Philip. “Ik ga de mensen natuurlijk wel vragen om het rustig te houden. Zeker voor die twee honden zal het misschien al snel te druk zijn. Maar de bedelaar heeft wel al laten weten dat hij er zal zijn. Intussen denk ik al na over de verdere stappen die we kunnen zetten. Want eten en drinken inzamelen zal hem niet aan een nieuw leven helpen. Daarom hoop ik dat hij ook ergens een job kan vinden en onderdak. Intussen is er zelfs al iemand die tijdelijk een woning ter beschikking kan stellen.”

Niemand stoort zich eraan

Sommige handelaars zouden hun neus ophalen wanneer een bedelaar in hun straat opduikt maar Philip vindt dat helemaal niet erg. “Ik heb een hart voor mensen en dieren die hulp nodig hebben,” zegt hij. “De andere handelaars die ik sprak over de actie en waarvan verschillende me ook steunen vinden het ook helemaal niet erg. Het is niet de bedoeling om hier een opvangcentrum te openen maar we mogen wel eens ons hart tonen als iemand het nodig heeft.”