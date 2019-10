Dakloze-jongeren-voor-één-nacht zamelen geld in voor het goede doel Bart Kerckhoven

19 oktober 2019

14u38 6

Ze hadden wellicht gehoopt op beter weer maar de zeven jongeren van het vierde vormseljaar hebben het toch maar mooi volgehouden. Vierentwintig uur lang leefden ze aan de Sint-Martinusbasiliek in Halle zonder dak boven het hoofd. Een slaapzak en een kartonnen doos was het enige dat hen warm hield. Ook de gsm en andere luxe werd even gebannen. Met het inleefmoment wilden de jongeren samen met hun catechisten aandacht vragen voor de vele mensen die echt dag in dag op straat moeten leven. Tegelijk bracht de actie geld op voor het goede doel want in het kader van De Warmste Week werd soep verkocht voor Buurthuis Ommekaar. De jongeren konden zaterdagochtend gelukkig even schuilen voor de regenbuien in het zijportaal van de basiliek en kropen vooral dichtbij elkaar.