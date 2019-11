Dag van de Oude Geuze lokt internationaal publiek naar Streekproductencentrum Bart Kerckhoven

24 november 2019

De bierproeversvereniging De Lambikstoempers serveerde dit weekend alle mogelijke lambiekbieren in het Streekproductencentrum van Halle. De kenners haalden hun hart op want de mannen konden zelfs enkele primeurs aanbieden zoals de Boon Black Label vierde editie en de nieuwe geuze van Eylenbosch. Zaterdag was het al meteen heel druk in het zaaltje en ook op zondag zakten nog heel wat bezoekers af.

Niet alleen de bierliefhebbers uit de buurt kwamen langs maar ook wat buitenlanders hadden het evenement blijkbaar met stip genoteerd in de agenda. Op zondagnamiddag wordt nog de Gouden Lambikstoemper uitgereikt aan de horecazaak die de lambiekbieren het beste in de kijker zet.