Daders van vandalisme op standbeeld Leopold II worden opgespoord door politie

12 juni 2020

De politie is een onderzoek gestart naar het vandalisme aan het standbeeld van Leopold II in het stadspark. Vorige week zondagochtend bleek dat vandalen het monument beschadigd hadden. Over de buste van de koning werd een doek gedrenkt in rode verf gehangen en op het monument werd het woord ‘moordenaar’ gespoten. De organisatie Belgian Youth Against Racism, die later die dag een manifestatie organiseerde in het park, veroordeelde het vandalisme. Maar wie er achter de vernielingen zat is nog steeds niet geweten. “De politie is een onderzoek gestart”, zegt burgemeester Marc Snoeck (Sp.a). “En er zijn wel aanwijzingen naar de daders. Ik hoop dan ook dat ze gevat worden. We gaan het standbeeld ook laten proper maken. Deze vernielingen kunnen we echt niet goedkeuren.”