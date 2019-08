Da’s straf... Gert-Jan (32) doorkruiste Frankrijk op de mountainbike: 2.300 kilometer in amper acht (!) dagen Bart Kerckhoven

20 augustus 2019

12u11 0 Halle Gert-Jan Staelens (32) heeft er een straf avontuur op zitten. Hij doorkruiste Frankrijk op de mountainbike en legde in nauwelijks acht dagen tijd maar liefst 2.300 kilometer af. De Gooikenaar, die in Halle met vrouw Ellen fietsbar Falco uitbaat, eindigde zo tweede in de wedstrijd French Divide. “Het is een fantastische reis geworden”, zegt Gert-Jan. “De kameraadschap onderweg en de mooie natuur ga ik nooit vergeten.”

Ellen De Broyer moest manlief Gert-Jan een weekje missen in fietsbar Falco in Halle. Hij vertrok op 11 augustus voor de French Divide in het Franse Bray Dunes en reed zonder assistentie naar het zuiden van Frankrijk. Voor de kenners: de French Divide is een zogenaamde ‘ultra bikepacking’-wedstrijd waarbij de deelnemers voor zichzelf moeten instaan. Onderweg zoek je zelf een slaapplaats, repareer je zelf de fiets en moet je dus ook voor eten zorgen. Maandagavond arriveerde Gert-Jan op de eindbestemming en kon hij met een fris pintje klinken op een schitterende tweede plaats. “De laatste rit heb ik nog afgezien”, zegt Gert-Jan. “Ik maalde een zwaar stuk van 150 kilometer af en voelde dat ik daar over mijn toeren ging. Uiteindelijk heb ik getemporiseerd en reed ik vier uur na de winnaar over de streep. Twee jaar geleden reed ik al eens zo’n wedstrijd over 1.200 kilometer. Maar dit was toch wel iets helemaal anders.”

Meestal fietste ik tot een uur of 1 ’s nachts en na drie of vier uren slapen vertrok ik weer. Dan zag ik telkens op de fiets de zon opkomen en alles ontwaken. Dat was uniek Gert-Jan Staelens

De route van de French Divide voerde Gert-Jan langs de mooiste streken van Frankrijk. “Ik heb onderweg schitterende dingen gezien”, zegt hij. “De hellingen in de Auvergne waren mooi maar ook in de buurt van Lourdes was het prachtig. Meestal fietste ik tot een uur of 1 ’s nachts en na drie of vier uren slapen vertrok ik weer. Dan zag ik telkens op de fiets de zon opkomen en alles ontwaken. Dat was uniek.”

Pech

De aankomst van Gert-Jan. Lees verder onder het filmpje.

Gert-Jan moest wel afrekenen met pech onderweg. “Ik heb twee keer op korte tijd een lekke band moeten herstellen en ook de ketting brak”, vertelt hij. “Zo verlies je tijd want je moet alles op eigen houtje herstellen. Aan het einde van de wedstrijd bleken de remblokjes ook fel versleten en moest ik opletten. Maar op zo’n grote afstand viel de pech best mee.”

In MacDonald’s kon ik me vaak even opwarmen en de gsm opladen. Schrik voor de lijn moest ik al zeker niet hebben want ik verbruikte zoveel energie dat de calorieën van die hamburgers er meteen afvlogen onderweg. Ik nam er ook altijd enkele mee voor onderweg. Ideaal om na een paar uur wat krachten op te doen (lacht) Gert-Jan Staelens

MacDonald’s

Onderweg moest Gert-Jan natuurlijk eten vinden. De sportieveling kende feilloos de weg naar de vestigingen van onder andere McDonald’s. “Daar kon ik me vaak even opwarmen en de gsm opladen”, zegt Gert-Jan. “Je wordt er ook snel bediend en in mijn fietstenue kon ik er toch even uitrusten zonder dat ik er buiten gekeken werd.. Schrik voor de lijn moest ik al zeker niet hebben want ik verbruikte zoveel energie dat de calorieën van die hamburgers er meteen afvlogen onderweg. Ik nam er ook altijd enkele mee voor onderweg. Ideaal om na een paar uur wat krachten op te doen (lacht).”

De route lag grotendeels op de bedevaartsroute op weg naar Compostela. “En zo ontmoette ik ook heel wat bedevaarders”, zegt Gert-Jan. “Die vriendschap die je krijgt van de mensen op die route is echt hartverwarmend. Iedereen helpt er elkaar. Ik heb enkele fantastische mensen ontmoeten voor wie ik graag eens terug zo keren naar de streek. Op de fiets reizen laat zo toch heel wat andere indrukken na.”