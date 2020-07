CVBA Koninklijke Sportclub Halle na vertrek SK Pepingen-Halle: “Eerst geen geld en nu kan plots nieuw stadion gebouwd worden?”

Halle

De CVBA Koninklijke Sportclub Halle reageert voor het eerst op het nieuws dat SK Pepingen-Halle een nieuw stadion bouwt op Kruisveld in Halle . “Eerst is er geen geld om het Lamme Guiche-stadion te huren en plots is er budget om een stadion te bouwen”, stelt Tom De Wilde van de CVBA vast. “Dat is op zijn minst vreemd te noemen.”